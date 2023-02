Al Bages hi ha registrats 359 allotjaments turístics, dels quals prop d’un 70% són habitatges d’ús turístic, un 21% són cases rurals i un 8% són hotels. Pel que fa a places, n’hi ha 4.410 repartides de la següent manera: un 30% en habitatges d’ús turístic, un 26% en càmpings, un 25% en hotels, un 13% en cases rurals i un 6% en apartaments.

L’any 2022 hi va haver gairebé 140.000 arribades a allotjaments, que van suposar més de 273.000 pernoctacions. Això és un 7% menys d’arribades que el 2019 (últim any abans de la pandèmia) però un 0,5% més de pernoctacions. Els mesos amb més afluència són el maig, el setembre i l’octubre en nombre de persones que pernocten en allotjaments turístics del Bages, però per contra, juliol, agost i setembre són els mesos amb més volum de pernoctacions. Això vol dir que a l'estiu hi ha menys arribades però més dies d'estada. La taxa d’ocupació mitjana es va situar en un 42% l’any 2022.

Més d’una vintena d’allotjaments han participat en una jornada que ha servit per cohesionar el sector i compartir coneixement

Són dades del sector que ha facilitat Bages Turisme, que ha impulsat la primera jornada de trobada dels allotjaments turístics de la comarca, una sessió que ha servit per cohesionar el sector, compartir coneixement, conèixer les seves necessitats i avaluar la informació qualitativa dels tipus de turistes que pernocten a la comarca.

També per plantejar propostes de millora pel que fa a la competitivitat del sector, la comunicació entre els allotjaments i Bages Turisme, i les accions de promoció per als allotjaments. La jornada ha tingut una resposta molt positiva, amb la participació de més d’una vintena d’establiments entre hotels, hostals, cases rurals, apartaments i habitatges d'ús turístic.

Bages Turisme ha presentat als allotjaments el nou relat i el posicionament turístic de la comarca, que integra els elements més singulars del territori com Montserrat i el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central amb rellevància internacional i se centra en valors com l’autenticitat, la ruralitat o la tranquil·litat, i es posiciona com una comarca de turisme cultural en essència tant pel patrimoni material (Món Sant Benet, la Seu de Manresa, castell de Cardona, pedra seca, romànic, castells, etc.) com immaterial (tradicions, festes populars singulars, etc.). També ha donat a conèixer els serveis i programes que ofereix Bages Turisme als allotjaments i per als seus clients i s’han compartit dades sobre la reputació on line dels allotjaments del Bages, el perfil del turista de la comarca, així com l'evolució de l’ocupació dels allotjaments des de 2019 fins l'any 2022.

Durant la jornada s’ha posat de manifest la necessitat del sector d’estar més connectat entre si, per tal de resoldre dubtes, compartir solucions i fins i tot poder recomanar altres allotjaments quan alguns estan plens. També s'ha posat de manifest per part de diversos allotjaments que el Bages compta amb una ubicació molt apreciada per turistes internacionals, especialment francesos, a l’hora d’explorar Catalunya; i s’ha pogut veure a partir de les dades disponibles que el Bages no és només una comarca de primavera o tardor sinó que a l’estiu és quan hi ha més volum de pernoctacions.

Per al conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, «ha estat una trobada molt positiva ja que ha permès aglutinar el sector i posar en comú experiències i necessitats». Comas creu que el treball conjunt és important per promoure el creixement i la professionalització del sector i destaca la importància de disposar de dades que ajudin a la presa de decisions.

Bages Turisme depèn del Consell Comarcal del Bages i és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages, que aglutina els 30 municipis de la comarca i agents privats del sector turístic, representats per l’associació Bages Impuls. Des de Bages Turisme es treballa per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premisa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre amb respecte pel medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.