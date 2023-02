L’Ecorail canviarà el ramal de Súria pel de Sallent i ampliarà l’oferta

El projecte turístic de l’Ecorail amb desplaçaments pel Pla de Bages aprofitant les vies per on es transporta la potassa, reprendrà la marxa la propera tardor i ho farà pel ramal de Sallent i no pel de Callús i Súria com fins ara. Així ho preveu la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que en gestiona el servei i que està pendent de signar un conveni amb FGC per poder-hi circular i encetar una nova etapa a partir d’una proposta «més ambiciosa i una oferta turística pensada per a tot el dia», segons ha apuntat el president de la Mancomunitat i alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou.

Com ja va explicar aquest diari, el trasllat d’un ramal a un altre respon a la necessitat de trobar una alternativa a la manca de capacitat que darrerament oferia la via que ve de Súria, tenint en compte l’increment del volum de trens de mercaderies que hi passen amb el desplegament del Pla Phoenix. En canvi, el ramal de Sallent «ara és una via morta que ens dona molt més marge» per poder circular i una major disponibilitat tant d’hores com de dies, apunta Solernou. D’aquí ve que la Mancomunitat ara es plantegi ampliar l’oferta i que l’Ecorail pugui funcionar tots els dies que calgui sense haver-se de limitar als caps de setmana que és quan circulaven menys trens amb potassa. Això permetrà incidir encara més en les propostes adreçades a les escoles o a grups que busquin activitats de lleure en dies laborables, sosté Solernou, confiant que tot plegat ajudi a promoure l’Ecorail fora de la temporada d’estiu.

L’acord amb FGC està parlat però encara no hi ha data per a la signatura del conveni. A més, un cop firmat caldrà fer el trasllat i posar en marxa el nou programa turístic, i tenint en compte que hi ha les eleccions municipals pel mig «el més factible» és esperar a la tardor, diu Solernou, que confia que aleshores si que ja es pugui reprendre el projecte de l’Ecorail, precisament coincidint amb l’inici del curs escolar. A més. La Mancomunitat està buscant ajudes de les administracions, que encara no té, pels 150.000 euros de cost que calcula que tindrà la posada en marxa d’aquesta nova etapa, amb la idea «que cap Ajuntament no hi hagi de posar diners». A la llarga, la Mancomunitat confia que aquest projecte «se sustenti per si sol».

La proposta amb què s’està treballant donarà més opcions de recorregut que el que s’ofereix actualment. De fet, hi haurà un únic itinerari, entre Sallent i el Parc de l’Agulla passant per Sant Iscle i Santpedor (mentre que fins ara ho feia per Sant Joan i Callús, on hi havia el punt de partida i d’arribada), però s’incorporaran unes plataformes giratòries a Santpedor que permetran salvar el sentit únic i tornar enrere sense haver de completar el recorregut sencer. O sigui, que es podrà fer només la meitat de l’itinerari, ja sigui entre Santpedor i el Parc de l’Agulla o entre Santpedor i Sallent, o bé tot el recorregut complet entre Sallent i el Parc de l’Agulla. Tot plegat, respon a una voluntat de donar més opcions als viatgers, permetent igualment «que puguin veure bé tota la zona de la Séquia» però complementant el viatge de l’Ecorail amb altres activitats, «perquè busquem un turisme de tot el dia», explica Solernou. Per exemple, això podria incloure «des d’estades al Parc de l’Agulla, fins a cates de vins a Sant Iscle».

L’inici, al CAT de Sallent

El canvi de ramal en aquesta nova etapa també implicarà un nou punt de partida de les rutes amb l’Ecorail, que se situarà a l’edifici del CAT de Sallent, on es preveu arranjar part del terreny que el separa de les vies per salvar el petit desnivell que i ha i facilitar l’accés als usuaris i també en vehicle per a possibles casos d’emergència. Uns treballs que aniran a càrrec d’ICL, amb qui ja s’ha arribat a un acord per poder utilitzar les vies en aquest espai. També es planteja la possibilitat que es pugui adquirir «algun tipus de carnet o targeta» per facilitar l’arribada amb transport públic fins a la zona i amb parada al CAT, pensant especialment en usuaris de l’àrea metropolitana, explica Solernou.

Pel que fa a la flota de vehicles, es preveu aprofitar la que ja hi havia, tot i que es farà la posta a punt que sigui necessària. Es tracta d’un ciclorail elèctric, que consta de dues bicis elèctriques i una cadireta subjectes a una plataforma que les uneix. També hi ha un petit vagó, el trenpat elèctric, impulsat per un motor; i un ciclorail no elèctric.

El projecte de l’Ecorail es va posar en marxa el 2009, però les dificultats derivades de la manca de capacitat de la via pel ramal de Callús i Súria i l’arribada de la pandèmia, el van aturar a l’espera que es puguin reprendre en els propers mesos amb tots els canvis previstos.