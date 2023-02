Castellbell renova els vitralls de l’absis de la Bauma i ja prepara el de la rosassa

Castellbell i el Vilar ha fet un nou rentat de cara a l’església de la Sagrada Família de la Bauma amb la restauració dels cinc vitralls que envolten l’absis. Els treballs corresponen a la segona fase de rehabilitació del temple modernista, amb diverses intervencions tant a dins com a fora, que culminaran amb la reforma de tota l’estructura de la rosassa perquè també pugui incorporar el seu corresponent vitrall, que per primer cop mostrarà els trets propis del seu disseny original enlloc dels vidres groguencs i sense traces que hi havia fins ara.

Les obres, que ja van començar la tardor passada, fins ara han permès que l’absis recuperi bona part de la seva esplendor amb la restauració dels cinc vitralls que l’integren, i que necessitaven una recomposició perquè s’havien deteriorat molt amb el pas el temps, ja sigui perquè havien perdut pigmentació o fins i tot n’hi havia de trencats i foradats, explica l’alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montse Badia.

Tenen una forma allargada, i la restauració s’ha treballat «artesanalment i minuciosament» al taller que l’empresa especialitzada Vitralls Bonet té a l’Hospitalet de Llobregat. Se n’ha recuperat l’originalitat, que ja mostraven tot i el seu mal estat, amb una restauració dels colors «imitant les peces perdudes» i amb la reposició de les parts trencades amb vidres nous.

Ara, part de l’obra principal se centra en la rosassa, amb la qual se seguirà el mateix procés, si bé en aquest cas el que hi ha hagut fins ara són uns vidres de tons blaus i groguencs sense dibuix, de manera que es farà una reproducció nova a partir d’un estudi cromàtic seguint la línia i el relat de com el vitrall es va dissenyar originàriament.

De fet, l’empresa de vitralls ja hi està treballant, amb previsió que la peça rodona (que en aquest cas és més gran que els vitralls allargats de l’absis) estigui a punt per poder ser instal·lada d’aquí a un parell de mesos. Prèviament, s’ha de restaurar tota l’estructura de la rosassa amb el corresponent enclavament on s’haurà d’encabir el vitrall. Precisament en això se centraran bona part dels treballs imminents per part d’una altra empresa també especialitzada en aquesta tasca.

Paral·lelament, s’està intervenint a la torre del campanar del temple, amb tasques també de rehabilitació, de rejuntar esquerdes i de neteja.

Més vitralls i l’interior, pendent

Un cop acabats aquests treballs, encara quedarà pendent una altra fase amb noves intervencions abans de poder donar per totalment rehabilitat el temple modernista de Castellbell.

D’una banda, s’hauran de restaurar la trentena de vitralls de la nau lateral, que també s’hauran de fer de nou. D’aquests, n’hi ha dotze que ja disposaven d’una estructura amb vidre, però sovint sense la traça original i també estan fragmentats perquè s’han anat fent malbé amb el pas del temps. Es posaran nous, com també ho seran la vintena restant, els quals ni tan sols tenen vidre perquè les cavitats on hi hauria d’haver col·locats els vitralls estan tapiades.

Vitralls a banda, també quedarà per fer tot l’arranjament interior de l’església, des de la neteja i repintat de parets fins a millores de l’enguixat, així com altres millores en els sistemes d’il·luminació i sonorització.

La idea del consistori és que l’església de la Sagrada Família de la Bauma, que és declarada Bé Cultural d’Interès Local, sigui un espai obert a la ciutadania i s’hi pugui desenvolupar un programa d’activitats culturals, després que l’Ajuntament de Castellbell en va aconseguir la cessió d’ús per a 25 anys negociada amb el Bisbat de Vic.