La Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages tornarà a omplir el diumenge 19 de febrer el Bosquet i la plaça Alfred Figueras amb el seu format tradicional i sense cap tipus de restricció. El tret de sortida a la Festa el donarà com és habitual, la botifarrada popular, que tindrà lloc a les 9 del matí, a càrrec de l’Associació Asmodaics i Goliaters.

A partir de les 10 del matí i fins al migdia, la plaça Alfred Figueras i l’avinguda Jaume I acolliran la fira d’artesans i comerciants i la mostra de les entitats i el comerç del municipi, així com la de puntaires a partir de les 11.

A les 12 del migdia se celebraran les diferents propostes de cultura popular. Per una banda, la plantada de gegants en la 24a Trobada Gegantera amb la participació de les colles de Navarcles, Els k+ sonen de Balsareny, Artés, Santa Coloma de Queralt, Poble Nou de Manresa, Montblanc, Sant Joan de Vilatorrada, Bellpuig i la colla amfitriona. A la mateixa hora, la cobla Lluïsos oferirà una audició i ballada de sardanes i l’esbart Som Riu d’Or una mostra de balls tradicionals. La cercavila gegantera arrencarà a 2/4 d’1 del migdia.

A la una del migdia, autoritats i convidats seran rebuts a la plaça de la Vila per dirigir-se al Bosquet acompanyats de les colles geganteres, la Pubilla i l’Hereu i l’acompanyament musical de la Cobla Lluïsos. En arribar, es beneirà i repartirà l’arròs i s’homenatjarà a les parelles de la Festa d’enguany. En aquesta edició, Toni Fàbregas Fàbrega i Fina Galobart Comellas seran la parella homenatjada de la festa. Van servir l’arròs com a parella, per primera vegada, l’any 1972.

Els tiquets de l’arròs es repartiran mitjançant les entitats i associacions locals (fins un màxim de 20 per entitat) i també per internet, seguint el mateix sistema que es va iniciar en l’anterior edició. No es repartiran tiquets el diumenge al Bosquet.

Totes les llars del municipi rebran el programa de mà de la festa a les seves cases on hi trobaran escrit un codi que els servirà per a poder sol·licitar els tiquets. Cada persona podrà descarregar un màxim de 4 tiquets. Estaran disponibles a partir del dimecres 15 de febrer a les 18:00 hores.

En el moment de realitzar la comanda es podrà escollir entre arròs tradicional o arròs vegà. Cada tiquet inclou un plat d’arròs, forquilla, tovalló, pa i taronja.

Al llarg de tot el matí, el Club Hípic Sant Fruitós realitzarà passejades amb ponis i cavalls al Parc de Can Figueras i el banc de sang i teixits ubicarà una unitat mòbil a la plaça Alfred Figueras. Les persones que facin una donació se’ls obsequiarà amb un tiquet per a l’arròs.

Concurs d’arrossos

Com ja és tradicional, durant el matí es realitzarà el concurs d’arrossos, on les 25 colles participants elaboraran el seu plat estrella amb l’arròs com a base. El jurat qualificador emetrà veredicte i repartirà els premis a partir de ¾ de 3 de la tarda. El jurat atorgarà un premi a la millor proposta i dos accèssits al plat més original i al més ben presentat. Les inscripcions per a participar-hi ja estan exhaurides.

Pel que fa a la 48a edició del concurs de pintura ràpida començarà a les 8 del matí amb l’obertura de les inscripcions per a participar-hi, al Nexe- Espai de Cultura. Els i les participants podran entregar les seves làmines entre la 1 i les 2 del migdia. A les 6 de la tarda, un jurat qualificador emetrà el seu veredicte i les obres quedaran exposades al Nexe- Espai de Cultura fins al 13 de març.