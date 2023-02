El Carnestoltes a Sant Fruitós de Bages, que tindrà lloc el dissabte 25 de febrer, arriba aquest any amb moltes novetats amb l’objectiu de fer una festa més participada, lluïda i on tothom hi tingui cabuda. La celebració d’una sola cercavila, l’estrena de nou recorregut, la incorporació de premis en metàl·lic per a les millors disfresses i un sopar són les principals novetats d’enguany.

La festa de del Carnestoltes unificarà les tradicionals rua familiar i rua jove per fer-ne una per a tots els públics. Aquesta cercavila també incorpora com a novetat un nou recorregut, que començarà a la zona nord del municipi, per tal de dotar també aquest punt del poble de propostes d’oci i cultura.

El punt d’inici de la festa serà la plaça Salvador Espriu, on els i les participants es concentraran a partir de les 4 de la tarda per iniciar la cercavila a partir de 2/4 de 5, acompanyats pel ritme de la Batukada Shangó, els tabalers Asmodaics i Goliaters i la Txaranga Màgic. Les comparses es dirigiran cap al carrer Sallent per continuar cap al carrer Padró i dirigir-se finalment al pavelló d’esports on a partir de ¾ de 7 de la tarda els Two F**king Dj’s faran ballar a petits i grans amb el seu Carnestoltes show. L’entrada al concert és gratuïta.

Nou concurs de disfresses

La següent novetat destacada d’aquest renovat Carnestoltes és l’impuls del concurs de disfresses. Aquesta proposta, dotada amb premis en metàl·lic, vol ser un revulsiu per tal que els grups guanyadors puguin invertir aquests diners a fer, any rere any, millors propostes i comptar amb un carnestoltes més participat, lluït i de major qualitat. Concretament, s’han establert quatre categories de premis: millor comparsa i/o carrossa: 800€; segona millor comparsa i/o carrossa: 500€: premi especial: 200€ i premi infantil: un any d’entrades per a la programació del cicle de cinema infantil CineXic.

Per tal de participar en el concurs, caldrà inscriure’s prèviament, del 13 al 21 de febrer. El veredicte es realitzarà entre els vots del públic assistent, qui podrà votar a través d’un aplicatiu mòbil i d’un jurat que valorarà l’estètica, la dificultat d’elaboració, la temàtica i l’originalitat i que emetrà el resultat final. L’entrega dels guardons es realitzarà al mateix pavelló.

Sopar de carnestoltes al pavelló

A partir de 2/4 de 9 del vespre serà el torn de recuperar energies amb una altra novetat: el sopar de carnestoltes. L’àpat, que es durà a terme en el mateix recinte esportiu, inclourà un aperitiu, botifarrada o opció vegana i també la beguda. El preu serà de 3€ fins a 34 anys i de 6€ a partir de 35 anys. Un cop finalitzat el sopar, a partir de les 11 de la nit, començarà el gran concert de carnestoltes amb el grup de versions Sixtus i la sessió del Dj Arzzett, que són les opcions que van votar els i les joves del municipi.

Aquest nou Carnestoltes s’ha treballat conjuntament entre les àrees de Joventut i Cultura i Festes de l’Ajuntament, diferents entitats, les AFA i AMPA dels diferents centres educatius i veïns i veïnes del municipi que han volgut participar-hi. Entre tots s’ha decidit de forma consensuada el nou recorregut, la incorporació de premis en metàl·lic, la celebració del sopar de germanor i altres detalls de la festa per tal de fer-la una festa de tots i per a tots.