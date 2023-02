Georgina Mercadal intentarà assolir un segon mandat com a alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, després que el grup municipal Sumem-AM (adscrit a ERC) l’ha escollit perquè torni a encapçalar la candidatura en les eleccions municipals del mes de maig.

Sumem és defineix com «un grup de persones independents» que va néixer arran de la participació activa durant els successos de l’1 d’octubre i que «ens vam adonar que, amb aquella força i unitat, podíem satisfer la necessitat d’un canvi en les polítiques municipals del poble des de la transversalitat, pluralitat i diversitat».

Georgina Mercadal Viñals és graduada en Dret i advocada de professió, i ha estat des de sempre implicada en el teixit associatiu i cultural del poble, «aportant sempre el seu granet de sorra per treballar per un municipi més dinàmic, participatiu i proper». L’actual alcaldessa es posa a disposició de la ciutadania «per continuar liderant la proposta els propers quatre anys i així reforçar el canvi que hem iniciat durant tot aquest mandat, amb la finalitat principal de consolidar totes les actuacions i projectes duts a terme per millorar el nostre municipi i la vida de la seva gent».

Desprès de quatre anys al capdavant del consistori, Sumem-AM sosté que «seguim defensant fermament els valors de la democràcia, de la república i de les polítiques d’esquerra i ens definim en el marc d’un projecte integrador i transversal, amb sensibilitat i compromís per abordar la gestió del territori i millorar el benestar de les persones». També subratllen que «sempre hem posat en valor el treball en equip, sense jerarquies, amb persones de diferent edat, experiència i àmbits professionals, això és el que ens fa diferents i importants per seguir liderant el canvi que li fa falta a Sant Salvador de Guardiola».

Fan un balanç «molt positiu» d’aquest mandat consideren que amb l’experiència acumulada durant aquests quatre anys calia dipositar «tota la nostra confiança en l’actual alcaldessa per donar continuïtat i seguir impulsant encara amb més força i convicció el projecte de transformació amb polítiques de proximitat que millorin el territori i la qualitat de vida de totes les persones que viuen a Sant Salvador de Guardiola».