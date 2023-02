Tres empreses opten a la construcció de la nova residència de Sallent

Després que la primera licitació quedés deserta perquè cap empresa es va presentar al concurs, ara l’Ajuntament de Sallent en té tres a sobre la taula que opten a la construcció de la nova residència de gent gran i centre de dia del municipi. El consistori està valorant les tres propostes presentades i treballa amb l’objectiu d’adjudicar l’obra el mes vinent. En paral·lel, l’Ajuntament acaba de rebre una subvenció d’1,7 milions d’euros per a la nova residència, de manera que ja disposa de més de la meitat del finançament d’ajuts externs.

Tres empreses amb seu a Catalunya opten a construir la nova residència de Sallent projectada a la zona de l’antiga Fàbrica Vella. L’equip de govern d’ERC està estudiant quina és la millor oferta de les tres que s’han presentat en el segon concurs i, segons l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, es treballa «amb l’objectiu que d’aquí a aproximadament un mes puguem tenir l’obra adjudicada». Tot seguit, caldrà fer la signatura del contracte «amb la idea de començar la construcció el més aviat possible».

Mentre acaba d’enllestir el procés d’adjudicació de l’obra, l'Ajuntament de Sallent ha rebut una subvenció d’1.696.418 euros dels Fons europeus Next Generation, que atorga la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, per finançar part de la construcció de la nova residència. Aquest ajut, al qual es va presentar el consistori, és, segons Ribalta, «fruit de tenir un projecte avançat, modern, resilient i que aposta per les energies renovables».

Aquesta subvenció se suma als 2,9 milions d’euros que el consistori va obtenir amb la venda de dos immobles i un pis de Barcelona a final de l’any passat (1,4 milions) i a vendes anteriors de patrimoni (1,5 milions). D’aquesta manera, l’Ajuntament ja disposa de 4,6 milions d’euros d’ajudes externes per a la construcció de la residència, que suposa un total del 54% del finançament de l’obra, que està pressupostada en 8,5 milions d’euros. Això, sumat a la reducció del deute i a un estalvi de més de 3 milions d’euros fa que el consistori tinguin pràcticament lligat el finançament del nou equipament.

La nova residència i centre de dia de Sallent es farà als terrenys de la Fàbrica Vella i tindrà una capacitat per a un total de 90 usuaris residents i de 30 de centre de dia. Amb una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats per planta, estarà formada per un soterrani destinat a aparcament, manteniment i vestidors; una planta baixa que serà la de l’accés general, atenció a l’usuari i espais de treball intern i tres plantes pis que seran les que pròpiament es destinaran als usuaris residents.

L’inici de la construcció, que es preveia per a final de l’any passat, es va retardar perquè el primer concurs d’adjudicació va quedar desert ja que no s’hi va presentar cap empresa a causa, principalment, de l’increment de preus. El consistori es va veure obligat a fer una revisió del pressupost que es va incrementar el 20% (1,5 milions) en relació amb el que s’havia calculat quan es va redactar el projecte (el 2019) i va situar el pressupost total en 8,5 milions d’euros. Ara, a punt d’adjudicar-se les obres i amb bona part del finançament lligat, segons Ribalta, la construcció de l’esperada residència «ja no té aturador i tenim la tranquil·litat que es podrà fer i es podrà pagar».