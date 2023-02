Balsareny recorda el ric llegat que els Traginers van deixar al poble a través d'una festa anual, que avui arriba a la seva fi. L'edició d'enguany ha estat tot un èxit de participació, més de 400 persones del municipi s'han implicat en l'organització dels actes de la diada i milers de persones han anat a veure la cloenda de la festa.

Un dels actes més emblemàtics de la Festa dels Traginers és la cavalcada, que s'ha celebrat aquest matí als carrers centrals del poble, a la qual hi han participat més de 100 animals en total. Aquest matí l'alcaldessa del municipi, Noèlia Ramírez es mostrava més que satisfeta per la implicació que tenen els ciutadans amb aquesta festa, "tot el poble surt, des de la canalla fins als més grans i la veritat que a tothom li fa molta il·lusió".

Els assistents han pogut gaudir durant tot el matí de la versemblança dels guarniments dels animals, la posada en escena dels carrers i els vestits d'època que portaven els participants. El casament que es representava aquest any no ha estat real com havia passat en edicions anteriors, però la parella que ha fet l'escena formada per Toni Sánchez i Laura García es casaran aquest mateix any.

La cavalcada ha estat encapçalada per dos membres de la unitat equina dels Mossos d'Esquadra, seguits dels geganters i grallers de Balsareny i les pubilles i hereus de Catalunya. Més enllà hi havia els cordonistes Arcadi i Manel Soler, que acompanyaven el banderer, Ramón Soler. Per Arcadi Soler, "és tot un honor poder participar en la cavalcada i que aquest any s'hagi escollit la meva família per fer-ho". A part Seguidament ha desfilat el carro que portava el Traginer d'Honor i la seva família.

El títol més reconegut de la diada de Balsareny és el Traginer d'Honor, que s'entrega cada dos anys a persones que destaquin per la seva trajectòria en la festa. Des de l'any passat Josep Sensada és qui ostenta el títol. "He estat molts anys al punt d'informació de la festa i estic molt content de poder tenir aquest reconeixement", explicava Sensada emocionat.

Just després de l'acte central, el mossèn Antoni Benet ha llençat aigua beneïda als animals, carros i genets que han participat en la cavalcada.