Elisabet Hernández del Arco serà per primer cop la cap de llista d’ERC a Callús a les eleccions municipals del proper mes de maig, després d’haver estat escollida per una assemblea interna celebrada per la militància de la secció local. Hernández, que fa més de vuit anys que dona suport explícit al grup municipal amb el qual diu que comparteix «valors, maneres de fer i d'estar», ha expressat que «tant el meu entorn com jo, sempre hem sabut que en algun moment acabaria fent un pas més en aquest camí recorregut com a ciutadana activa i vinculada al municipi».

Elisabet Hernández del Arco és nascuda l'any 1982 i forma part activa de la vida social i cultural del poble des de ben petita. Això l'ha portat a vincular-se intensament, durant tots aquests anys, a diferents entitats i accions del municipi. És diplomada en Treball Social, té un Màster en Treball Social Sanitari i n'està finalitzant un en Globalització, Desenvolupament i Cooperació. Treballa des del 2006 a l'Hospital Sant Andreu de Manresa i, des del 2014 fins al 2021, ha estat coordinant el Servei de Treball Social del mateix hospital. Actualment, és membre del Consell Assessor Sociosanitari del Departament de Salut. Des del 2017 es manté vinculada a Papá Alpha, una associació sense ànim de lucre que coopera en una zona rural al sud-est del Senegal, territori on viatja diverses vegades a l'any per supervisar els projectes que promouen conjuntament amb la comunitat. La candidata ha posat èmfasi en «el sentiment de pertinença i les ganes de continuar construint entre totes un relat de poble que integri tot allò que som i en fa únics i que situï a les callussenques i callussencs al centre de la història», destacant que aquest sentiment «no podia concloure de cap altra manera que no fos presentant-me com a cap de llista». Hernández s'ha mostrat agraïda per la confiança i ha destacat el suport que se li ha donat des del grup municipal, del qual «sempre me n'he sentit part i al que agraeixo infinitament la confiança i la perseverança perquè avui estigui aquí representant-los». «Per a mi, és important posar en valor la bona feina que s'ha fet durant tots aquests anys», ha destacat i ha afegit que el nou equip «es presenta amb una llista renovada que combina l'experiència de regidors i regidores que repeteixen, amb noves incorporacions, persones compromeses, dinàmiques i amables que aportaran al grup, energia, idees noves i moltes ganes de continuar treballant per Callús».