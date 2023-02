L’Ajuntament de Navàs ha posat en marxa les obres d’urbanització del Mujal. Concretament, l’actuació es concentra en la urbanització del carrer del Mig i el passatge entre el carrer del Mig i el carrer de Baix . Ambdós vials es pavimentaran amb formigó i es refaran els col·lectors pluvials. A més, s’aprofitarà aquesta intervenció per canviar les moreres que hi havia fins ara per un altre tipus d’arbre, es modificarà el mur i es canviarà la barana i l’enllumenat. Aquesta actuació té una durada prevista de 12 setmanes.

Paral·lelament, les obres de millora de barreres arquitectòniques, la urbanització del Passeig Pla de l’Alzineta amb la Carretera de Castellet i la pavimentació del Passatge Pau Duarri començaran en el termini de 2 o 3 setmanes. El cost total de les dues actuacions és de 762.371 euro, i es pagaran amb fons propis i també a través d’una subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per valor de 316.920 euros, que correspon al 41,5% del cost total.