David Aaron López Martí, actualment regidor de govern a l’Ajuntament de Manresa per ERC i exalcalde de Callús, és el nou director dels Serveis Territorials de Territori a la delegació de la Catalunya Central. López s’ha incorporat aquest dilluns al nou càrrec, en el qual pren el relleu d’Antoni Massegú, que va ser cessat aquest mes de gener passat, en el marc dels canvis que s’han produït en els darrers mesos des del trencament del govern de la Generalitat entre Esquerra i Junts. López estarà al capdavant del departament que inclou l'àrea d'Urbanisme, alhora que gestionarà aquest àmbit a la capital del Bages.

Nascut a Manresa l’any 1968, David Aaron López Martí és arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC (1995), tècnic urbanista i màster professional en estudis territorials i urbanístics per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra i UPC (2003). També compta amb l’especialització en planificació i gestió de la mobilitat per l'Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC (2013), i ha fet formació contínua en diverses matèries tècniques i jurídiques relacionades amb el territori i el medi ambient.

En l’àmbit laboral, López té experiència professional al servei de l'administració pública de Catalunya i de les Illes Balears, i és funcionari de carrera a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages des de 1998.

En l’àmbit polític, va ser regidor de l'equip de govern a l’Ajuntament de Callús, entre 1995 i 2013, i alcalde d’aquest municipi entre 2003 i 2008. Des de l’inici d’aquest mandat, és regidor de l’equip de govern a l’Ajuntament de Manresa, del que n’és quart tinent d’alcalde i responsable de les àrees d’Urbanisme i Mobilitat.

La delegació del Govern a la Catalunya Central ha experimentat una renovació notable en l’últim any, accelerada des de l’octubre amb el trencament del pacte a la Generalitat, que ha provocat un reemplaçament dels representats territorials de l’òrbita de Junts. Aquest darrer nomenament s'afegeix a la llista que va començar el 25 d’octubre quan es va fer oficial el nomenament de Montserrat Barniol (alcaldessa d’Alpens per una llista vinculada a ERC) com a nova delegada de la Catalunya Central en substitució de Rosa Vestit (de Junts), que en començar l’actual mandat havia agafat el relleu de la republicana Alba Camps.

Tot just una setmana més tard, s’oficialitzava el relleu al capdavant de Salut. En aquest cas, Alba Oms va ser nomenada nova delegada de la Conselleria de Salut i gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, del Servei Català de la Salut, en el lloc d’Imma Cervós. On s’han produït aquests relleus són departaments (Territori i Salut) que mentre va estar vigent el pacte de govern a la Generalitat estaven liderats per consellers de Junts (Jordi Puigneró i Josep Maria Argimon, respectivament).

A banda dels moviments derivats del trencament del pacte de Govern a la Generalitat, en aquest últim any n’hi ha hagut d’altres motivats, en aquest cas, per dinàmiques internes, com per exemple el progressiu desplegament de delegacions. Aquest és el cas d’Imma Reguant, que s’ha convertit en la primera directora dels serveis territorials del departament creat en aquest mandat d’Igualtat i Feminismes. D’altra banda, des del passat mes de març el departament de Justícia compta per primera vegada amb una delegada a la Catalunya Central, càrrec que ha recaigut en la figura de la manresana Bàrbara Minoves. En aquest cas, és l’única representant ja que el departament no compta encara amb una estructura territorial.