Santpedor tornarà a viure el Carnestoltes amb un programa d’actes per a tots els públics que s’allargarà durant tot el cap de setmana i que han dissenyat l’Ajuntament amb la col·laboració de la Comissió de Penyes i les entitats la Boîte Lennon i Wateke parties. S’encetaran divendres amb una botifarrada a Cal Llovet, prèvia a la Ruta del Bakalau. Encapçalada per la Colla Bacallanera, la recorrerà diferents bars del poble acompanyada per la xaranga Ho Peta i acabarà a Cal Llovet, on hi haurà final de festa amb DJ Wateke.

Dissabte al migdia, a la plaça Gran U d’Octubre, se celebrarà el VIII Concurs d’escudella, amb la participació de les penyes del poble. A la tarda serà el torn de la Rua de Carnestoltes, amb el Leru Leru i el DJ Lerele. Començarà a dos quarts de 7 a la plaça Catalunya i acabarà a Cal Llovet, amb botifarrada i música amb la Boîte Lennon. Es poden comprar tiquets anticipadament a les llibreries del poble i després de la rua a Cal Llovet. El ball de Carnestoltes s’encetarà dissabte a partir de dos quarts d’1 de la matinada a Cal Llovet, amb el lliurament de premis a les millors disfresses. Posteriorment començarà el concert amb el grup Zapping i hi haurà final de festa amb DJ Wateke. Durant tota la nit de dissabte l’Ajuntament instal·larà un punt lila a Cal Llovet per promoure la prevenció de situacions de violències masclistes i atendre'n possibles casos. Diumenge serà el torn dels més xics, que tancaran els actes amb el Carnestoltes infantil. Acompanyats del Leru Leru i el DJ Lerele, la rua infantil començarà a dos quarts de 12 a la plaça de la Font i seguirà fins a Cal Llovet, on està programat l’espectacle familiar ‘Fes-te pirata a l’illa del tresor’, amb Manelutti i cia. Concurs de disfresses Totes aquelles persones que participin a la rua de dissabte i vulguin formar part del concurs de disfresses s’hauran d’inscriure prèviament a les oficines de l’Ajuntament o el mateix dissabte de 17 a 18.30h a la plaça Catalunya. El concurs concedirà sis premis, dotats entre els 20 i els 150 euros: primer, segon i tercer premi en les categories de millor carrossa i millor comparsa, d'una banda; i tres premis més a la millor disfressa individual o millor disfressa en parella. Els guanyadors es donaran a conèixer la nit de dissabte a Cal Llovet. A la web de l’Ajuntament es poden consultar les normes de participació.