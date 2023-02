Una gran grua ha carregat aquest dimarts en uns camions els mòduls prefabricats que fins els curs passat van ser les instal·lacions on estudiaven els alumnes de l’Escola El Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages.

Els antics barracons funcionaven des que es va obrir el centre el curs 2007-2008, però van quedar sense servei amb l’obertura del nou edifici escolar el mes de setembre passat, i des d’aleshores el departament d’Educació tenia pendent d’enretirar-los. Ara que ja s’ha fet efectiu el seu trasllat, tota aquesta àrea a tocar de les noves instal·lacions de l’escola quedarà lliure per a usos municipals. Precisament, l’Ajuntament està treballant en un projecte per convertir aquest solar en un espai verd i diàfan especialment pensat per a l’alumnat del centre, com un lloc d’esbarjo sobretot adient per a les entrades i sortides de classe.

El nou edifici de l’Escola Pla del Puig es va estrenar el setembre, tot i que no es va inaugurar oficialment fins el gener, amb presència del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Les instal·lacions s’ampliaran més endavant amb el segon pavelló municipal del poble, que també servirà de gimnàs per als alumnes dins de l’horari escolar.