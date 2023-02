Sant Fruitós de Bages ha donat per finalitzada la urbanització de la zona industrial de Peinaje de Rio Llobregat, amb la signatura de l’acte de recepció amb els representants empresarials de la zona. Aquest àmbit del municipi presentava diferents mancances urbanístiques el que no permetia que la zona industrial pogués renovar-se i adequar-se als temps actuals i a les necessitats de les empreses que hi ha ubicades. El projecte d’urbanització d’aquest àmbit es va aprovar definitivament l’any 2018.

Les obres que s’hi ha realitzat han consistit, per una banda, en la construcció de nous vials d’entrada a la zona des de la carretera B-451, cosa que permetrà un millor accés per a l’entrada i sortida de mercaderies i per als treballadors de la zona.

Per altra banda, s’han realitzat importants millores en el sistema de clavegueram i gestió de l’aigua, dotant la zona d’un drenatge d’aigües pluvials, d’un sistema de retenció de sòlids als punts d’abocament, i la conducció de les aigües residuals generades per les empreses així com també la instal·lació d'un sistema d'abastament i reserva d'aigua de protecció contra incendis.

Nou enllumenat i mobiliari urbà

La urbanització també ha dotat de nou enllumenat a la zona d'accés al polígon i s'ha realitzat la neteja de tota la vegetació que es trobava en el camí que arriba fins a la zona verda, on també s’hi ha instal·lat mobiliari urbà.

La finalització d’aquesta urbanització permetrà que les naus industrials que s’hi troben ubicades puguin renovar-se i actualitzar-se com, per exemple, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

L’acta de recepció ha estat signada per l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan, el promotor del polígon Peinajes del Rio Llobregat SLU, així com per l’arquitecta i l’enginyer municipals. En l’acte els han acompanyat el regidor d'urbanisme del consistori, David Uró, i el regidor de promoció econòmica, Felip Echarri.