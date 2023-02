Castellbell preveu disposar de l’edifici de l’institut d’aquí a tres cursos

L’esperat edifici per a l’institut Bages Sud de Castellbell i el Vilar, que funciona en mòduls prefabricats des que es va estrenar l’any 2009, hauria d’estar a punt per poder obrir el curs 2025-2026. Així ho contempla l’Ajuntament d’aquesta població en base al calendari estimat per la Generalitat, que en els pressupostos d’enguany ja ha inclòs una partida per a la redacció del projecte executiu, previ a la construcció del nou equipament que s’hauria d’iniciar l’any vinent.

La previsió de la redacció del projecte als comptes del 2023 suposa un pas endavant per desencallar una demanda que està pendent des de fa més d’una dècada. I és que l’institut es va posar en marxa l’any 2009 en unes cargoleres situades en uns terrenys privats al barri del Borràs pels quals l’Ajuntament ha de pagar un lloguer. El nou edifici es preveu en un altre espai, allunyat de l’actual però de titularitat pública, que l’Ajuntament va cedir fa uns mesos a la Generalitat després de valorar diverses alternatives. Finalment, es va optar per un solar de gairebé 9.000 metres quadrats a la Vall de Montserrat, entre la carretera BV-1212, per un cantó, i els carrers Genovès i del Gall, per l’altre. Es tracta d’una zona del municipi en transformació perquè l’Ajuntament hi té en marxa un procés d’urbanització que també es preveu executar en els propers mesos, i que acabarà de consolidar els serveis a tota la zona.

Aquest indret es va valorar en el seu moment per sobre de dues altres opcions que s’havien posat damunt la taula, per considerar que era el més adient per a l’alumnat. Les alternatives eren un solar més cèntric però més petit i de propietat privada a l’avinguda Catalunya, i la nau central de l’antiga empresa de Torcidos Ibéricos, amb un risc d’inundabilitat per la seva proximitat amb el riu. Com ja passa ara, s’haurà d’habilitar el transport escolar fins a l’institut per als alumnes que ho requereixin.

L’institut Bages Sud dona servei a l’alumnat de fins a 4t d’ESO de Castellbell i el Vilar, i també de Monistrol de Montserrat i de Marganell. Tenint en compte la magnitud del centre i les condicions actuals en mòduls prefabricats i en un terreny de propietat privada, la construcció del nou edifici s’ha convertit en una demanda molt reivindicada pels veïns i per tots els grups municipals a l’Ajuntament, que fa uns mesos van fer una crida conjunta demanant l’acceleració dels tràmits a la Generalitat un cop tingués cedits els terrenys.