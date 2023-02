Sant Fruitós de Bages celebra aquest diumenge, 19 de febrer, la Festa de l'Arròs, una cita lúdica que tindrà lloc a la zona del Bosquet i la plaça d'Alfred Figueras i durant la qual es repartiran 3.200 racions d'arròs.

Aquest 2023, però, els interessats en poder tastar una d'aquestes 3.200 racions cal que tinguin en compte que serà necessari disposar d'un tiquet -gratuït, això sí-, però que les condicions per aconseguir-lo han canviat respecte a abans de la pandèmia. Anant al gra, no esperis a l'últim moment perquè el mateix 19 de febrer al matí no se'n repartiran. No hi haurà cap parada on en reparteixin. Ha passat a la història, doncs, la llarga cua de persones esperant des de ben d'hora al matí per aconseguir els tiquets.

Tiquets per a entitats

Una part important dels tiquets de l’arròs es repartiran mitjançant les entitats i associacions locals (fins un màxim de 20 per entitat).

Tiquets per a particulars

La resta de tiquets, s'han de reservar a través d'internet, igual que ja es va fer en l’anterior edició de la Festa de l'Arròs.

Com? Totes les llars del municipi estan rebent aquests dies el programa de mà de la festa a cases i a dins hi ha escrit un codi que els servirà per a poder sol·licitar els tiquets.

Cada persona podrà descarregar un màxim de 4 tiquets. Estan disponibles a partir d'aquest dimecres 15 de febrer a les 18 hores.

Cada tiquet inclou un plat d’arròs, forquilla, tovalló, pa i taronja.

La web on fer la reserva és aquesta: https://entradas.codetickets.com/entradas/ajuntamentsantfruitos

Novetat: l'arròs vegà

Aquest 2023, es podia escollir entre l'arròs tradicional i un de vegà. Segons indica la web on es reserven els tiquets, però, la de verdures ja s'ha esgotat.