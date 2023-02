Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dimecres al migdia la Festa de l’Arròs Infantil, el que ja s’ha convertit en el preàmbul i tret de sortida de la festa gran, que tindrà el seu dia diumenge que ve. Cada any és una escola diferent de la població la que acull aquesta celebració prèvia i enguany ha correspost a l’escola Pla del Puig organitzar-ne els actes.

Durant tota la setmana s’han realitzat diferents activitats relacionades amb la festa santfruitosenca més popular: xerrades, exposicions i tallers, que han culminat amb el gran àpat comunitari celebrat a la pista del nou centre inaugurat aquest curs. Allà s’han reunit prop de 150 comensals entre alumnes, professors, personal no docent i convidats. El dinar, elaborat pels cuiners i cuineres de l’arròs Josefina, Antoni i Gisela, ha estat repartit per parelles formades per alumnes de quart d’ESO de l’Institut Gerbert d’Aurillac i de l’Escola Taller La Sagrera. També s’ha comptat amb la presència de la colla gegantera de Sant Fruitós, que hi ha dut els gegantons Isard i Aigó.