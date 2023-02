Santpedor ja té definides les línies mestres en polítiques de joventut per als propers quatre anys. El darrer ple municipal, celebrat aquest dimarts, va aprovar el Pla Local de Joventut per al període 2023-2027, amb els vots a favor d’ERC i Junts per Santpedor (JxS), l’abstenció de Progrés Municipal (PM) i Santpedor En Comú Podem (SECP) i els vots en contra de la CUP.

Aquest pla inclou una diagnosi per conèixer i analitzar la realitat del jovent del municipi i a partir d'aquí s'estructuren polítiques efectives i accions en matèria de joventut per portar a terme a nivell municipal els propers quatre anys amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels joves del municipi.

En el mateix ple també es van aprovar altres qüestions com una modificació del projecte d’obres complementàries del Mirador de Montserrat després que els serveis tècnics hagin emès un informe de necessitat per qüestions d’accessibilitat a la vorera del carrer Camí de Vallbona. La modificació es va aprovar per Decret d’Alcaldia per raons d’urgència i el ple ha ratificat ara el decret amb els vots a favor d’ERC, JxS, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem i els vots en contra de la CUP.

També s'ha donat llum verd per unanimitat a la declaració d’una obra d'especial interès en el barri antic de Santpedor. Aquest reconeixement permet una bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la potestat d’adjudicació la té el ple municipal. Santpedor, com a membre de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, ha aprovat també per unanimitat al Ple l’aportació de 24.135,74€ per fer front al dèficit d’explotació corresponent a l’exercici 2021.

En el pla econòmic l’Ajuntament també ha aprovat les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2023, d’acord amb la sol·licitud dels taxistes del municipi. La baixada de bandera dels viatges urbans costarà 2,40 euros entre setmana i 2,60 euros les nits, caps de setmana i festius. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC, JxS, PM i SECP i l’abstenció de la CUP.

De forma provisional també s'ha donat el vistiplau a la modificació de l’Ordenança Reguladora de Prestació Patrimonial pública no tributària pel servei públic de subministrament d’aigua potable al municipi, arran de la revisió de tarifes proposada per la societat Aigües de Manresa SA, que presta aquest servei públic. La modificació, però, no repercutirà un augment del preu de l’aigua pels veïns i veïnes de Santpedor. El dictamen ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

Per altra banda, s'ha fet un reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la gestió esportiva del mes de gener, un contracte que es troba en ordre de continuïtat i que a través d’aquest mecanisme s’aprova la facturació fins a la licitació del nou contracte. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i JxS, l’abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP.

Per últim, s’ha donat compte de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012 en el 4t trimestre de 2022. De les dades en destaca que l’Ajuntament compleix amb l’estabilitat pressupostària i que el període mitjà de pagament a proveïdors ha estat inferior a 20 dies.