La davallada de vendes de disfresses porta als comerços a diversificar la seva oferta. La Gresca, per exemple, s’ha «enfocat a un públic més familiar i fem molta festa infantil». Segons la responsable, Núria Gómez, «el Carnestoltes ara no és la campanya més forta, anys enrere sí, però ara sobretot és l’estiu amb les comunions i casaments perquè ens hem especialitzat en fer decoració de festes».

Eva Ayala i Mercè Prat de Quina Conya reconeixen també que «ens hem d’adaptar» i apunten que pel voltant del Carnaval «venem més del normal però no és el que era, no és la campanya que més venem, ara treballem més amb els aniversaris». A La Traca, com que també venen pirotècnia, Carnaval i Sant Joan són les dues èpoques més fortes.