La venda de roba per a l’elaboració pròpia de disfresses ha notat un augment important de la demanda. El propietari de la Selecció del Retall de Manresa, Miquel Argelich, explica que «s’ha notat un increment bastant important de venda de roba de Carnaval perquè la gent té ganes de passar-s’ho bé», després de dos anys marcats per la pandèmia. Segons Argelich, els nivells no són els d’abans, «però torna a haver-hi tendència» a confeccionar-se les disfresses, sobretot per part de les colles grans.

Tal com passa amb els comerços que venen disfresses ja confeccionades, les botigues de retalls també han notat que «hi ha molta competència amb disfressa econòmica feta», però per a a les colles que «volen personalitzar-les i fer coses concretes, que no són típiques o clàssiques, aquí és on entrem nosaltres». Entre la clientela hi ha entitats i moltes escoles que participen al Carnaval Infantil «a qui assessorem, els hi tallem i els hi preparem perquè la canalla se les puguin fer». Argelich explica que les disfresses clàssiques cada vegada van donant pas a «temàtiques més diferents i s’aposta per disfresses conceptuals, com ara el mar, que necessiten creació i aquí està la gràcia».

En el seu cas, aquesta setmana, la feina «ja va de baixa perquè les colles grans venen abans de Nadal perquè han de confeccionar» el vestuari. Quant a les robes que més es venen, són «les pensades per Carnaval, que són barates, senzilles, que fan efecte, brillen i, amb el fred, la roba de pèl s’està venent moltíssim». A l’hora de comprar una tela també es té en compte que «no es desfili perquè moltes vegades algunes disfresses, fins i tot, es fan grapades, sobretot a les escoles on moltes vegades les fa la canalla com a manualitat».