Sant Fruitós guanya un nou espai públic al solar dels barracons de l’escola Pla del Puig

Sant Fruitós de Bages destinarà a espai públic el solar on hi havia instal·lats els mòduls prefabricats de l’escola Pla del Puig que el departament d’Educació ha començat a retirar aquesta setmana. L’esplanada, a tocar del nou edifici de l’escola que es va estrenar el setembre i que va inutilitzar els barracons, encara s’ha d’acabar de buidar, però deixarà un ampli espai lliure que l’Ajuntament vol convertir en una zona lúdica per al poble, i especialment per a famílies i escolars del Pla del Puig.

Un gran grua començava a desmuntar aquest dimarts els mòduls i els carregava sobre dels camions que se’ls anirien emportant. La part grossa ja s’ha tret, però encara hi ha uns dies de feina per acabar de treure totes les estructures i els fonaments que les sustentaven. L’únic que es deixarà és l'antiga pèrgola que servia de passadís per unir els mòduls, i que s’aprofitarà per integrar-la en el nou espai, amb l’objectiu de proporcionar zones d’ombra a l’estiu, i d'aixopluc en cas de pluja o vent en qualsevol època de l’any, sobretot pensant en els temps d’espera de pares i mares que van a recollir els alumnes a l’escola. També servirà de passadís fins al nou edifici de l’escola en el cas dels alumnes que vinguin en bus, i que té la parada a l'avinguda de Sant Joan. Igualment, es farà una nova il·luminació.

Així ho contempla el projecte amb què treballa l’Ajuntament i que preveu enllestir en els propers dies. Més enllà de la pèrgola, la intenció és adequar un espai diàfan, que combini àrees verdes d’estils diversos amb jocs infantils, tenint en compte que pot esdevenir una zona de molta activitat entre l’escola i els dos pavellons (l’actual i el que està en vies de construcció i que servirà de gimnàs per als alumnes en horari lectiu). Així ho ha explicat el regidor de Planejament Urbanístic i Territori, David Uró, que la setmana que ve preveu ultimar detalls del projecte amb els tècnics, amb la idea de poder executar les obres al llarg d’aquest any.

La proposta preveu un ampli espai des des del lloc on hi ha la pèrgola i fins a l’avinguda de Sant Joan, on es combinarien zones amb gespa, amb altres d’espècies autòctones, plantes aromàtiques o arbustos de baix manteniment. A l’altra meitat del solar es planteja una superfície de sauló amb jocs infantils de caire col·lectiu, que permetin gaudir-ne a grups de nens i nenes, i no tant a nivell particular. Més endavant, però ja en una altra fase, també es voldria traslladar en aquesta zona l’espai d’aparcament que ara hi ha just al cantó oposat, i que es perdrà perquè és on es construirà el segon pavelló.