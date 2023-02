Cardona disposarà d'aquí a un any i mig de 345.000 m2 nous de sòl industrial. És el termini fixat per la Generalitat i pel mateix Ajuntament després que ja s’ha obert el procés de licitació de les obres d’urbanització, que si no hi ha cap imprevist ja estaran en marxa el proper juliol. L’anunci s’ha fet públic aquest divendres arran d’una visita que sobre el terreny del conseller de Territori, Juli Fernández, i l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, acompanyats d’altres membres del consistori i d’empresaris promotors del polígon, juntament amb la directora de l'Incasòl, Maria Sisternas.

Fa mesos que Cardona treballa en el projecte d’ampliació del sòl amb el nou polígon La Cort II, que s’estendrà en un ampli espai proper al de La Cort, ja existent però que ha esgotat el sòl. «Avui això ja no és un somni, sinó un treball que ja estem fent», apuntava Estruch, convençut que aquesta ampliació donarà resposta a les necessitats «d’empreses punteres que necessitaven més sòl, i per això calia posar tota la carn a la graella per proporcionar-lo i facilitar que es quedessin». Són empresaris que ja desenvolupen l’activitat a Cardona però s’havien quedat sense espai per créixer i ara ho podran fer, com ara la cardonina Aira Robotics, que desenvolupa i fabrica robots per al sector càrnic i ara vol ampliar les instal·lacions amb un nou centre de producció. Això vol dir que aquest nou polígon ja naixerà amb la meitat de la superfície venuda i ocupada, mentre que la resta, més d’un 40% del total, es comercialitzarà a través de l'Incasòl. Tot plegat, suposa «un gran pas de gegant per consolidar empreses que ja tenim» i atreure’n de noves, apuntava Estruch, en la línia de «permetre fer aquest salt industrial per tenir un polígon d’alt nivell tecnològic».

Tant Estruch com el conseller han posat de relleu el consens que hi ha hagut a nivell públic i privat per impulsar el projecte. En aquest sentit, el titular de Territori destacava «la capacitat» d’implicar «empresaris, Ajuntament, l'Incasòl i el departament, i de posar-hi el millor que tenim perquè Cardona disposi d’un nou instrument per a una vida més pròspera». El conseller ha parlat d’un any de feina per tenir a punt el polígon des del moment que comencin les obres, «amb el compromís de ser el màxim de diligents possible per disposar-ne com més aviat millor».

Els treballs d’ampliació del polígon costaran 5 milions d’euros, amb la confiança que en resulti beneficiat tot el municipi més enllà dels efectes purament industrials. En aquest sentit, «l'habitatge també és una prioritat d’aquest govern i del municipi», ha dit Estruch, i ha assegurat que hi ha un compromís de l'Incasòl de desenvolupar noves promocions d’habitatge.