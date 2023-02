Sant Joan de Vilatorrada celebrarà aquest dissabte una festa de Carnestoltes de ple retorn a la normalitat amb rua i festa final. Un esdeveniment que compta amb la col·laboració de les associacions Minairons, Vilatorrats Grup i l’Esplai Lairet.

El recorregut de l’edició d’enguany serà l’habitual d’anteriors edicions. La trobada de comparses serà al Parc Llobet a les 4 de la tarda i la rua enfilarà cap al centre del poble a partir de quarts de 5 aproximadament passant pels carrer Collbaix, Manresa, del Pont, avinguda Montserrat, carrer Riu Cardener, plaça de l’Església i plaça Major.

Un cop arribats a la plaça Major s’arribarà a la festa final, amb el pregó de la Reina Carnestoltes i l’entrega de premis (només es valoraran les comparses que hagin estat inscrites). El jurat estarà situat al balcó de l'Ajuntament i a la plaça de l'Església, per on només podrà passar la gent disfressada.

Posteriorment, a partir de les 8 del vespre, hi haurà botifarrada i més festa a Cal Gallifa. A partir de les 10 de la nit hi haurà actuació de Dj Jake Mate i des de les 12 fins a les 2 actuarà Karnales Sound. Els actes realitzats a Cal Gallifa són organitzats per l'Associació Vilatorrats Grup.