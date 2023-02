La C-55 tindrà un doble carril ininterromput en sentit nord des de la sortida de Sant Vicenç de Castellet fins al nus del Guix (Manresa), comptant que la variant de la capital del Bages ja és actualment desdoblada. Un ‘desdoblament parcial’ que, entre les obres més destacades per la seva envergadura i visibilitat, tindrà la nova variant de Castellgalí i un segon viaducte abans de l’accés sud de Manresa (Sant Pau) en paral·lel a l’actual per salvar el riu Cardener i guanyar aquesta capacitat que el que hi ha ara per si sol no permet.

Serà el resultat final del paquet de tres projectes previstos per a aquest tram, un dels quals es començarà a executar aquest any, mentre que els altres dos, que són els de més envergadura, es preveu adjudicar-ne l’obra el 2025. Projectes que el conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha presentat aquest matí als alcaldes i alcaldesses del Bages, al Consorci Viari de la Catalunya Central i als representants del teixit econòmic.

Aquest segon carril (sempre en sentit nord) començarà amb el perllongament fins a Castellgalí del que actualment és el vial d’incorporació a la C-55 dels conductors que surten de Sant Vicenç cap a Manresa. Per tant, tindrà la doble funció de connexió i alhora de carril afegit. Aquest perllongament, que abasta tota la recta que separa Sant Vicenç de Castellgalí (aproximadament un quilòmetre, entre el 20,5 i el 21,5) la Generalitat el preveu començar a executar aquest mateix any.

A partir del punt on acabi aquesta primera actuació, se li haurà de donar continuïtat amb el traçat nou, el de la variant de Castellgalí, que igualment es construirà amb un doble carril en sentit nord, i carril únic cap al sud. El conseller, però, no ha volgut concretar quin serà el seu traçat ni per quina zona es farà passar, tot i que ha exposat que hi ha una idea consensuada amb l’Ajuntament, i implícitament ha vingut a admetre el que avançava aquest diari, que el que es planteja és fer-la passar entre el traçat actual (per darrera de les cases que hi ha a tocar) i el traçat del Cardener. Perquè el que sí que ha quedat clar és que en cap cas s’anirà cap a l’altra banda de riu, alhora que ha expressat que el territori, per la seva estructura, «no ofereix gaires opcions», i perquè el que amb el canvi l’actual traçat quedaria integrat com a trama urbana. La variant ‘marcaria’ l’inici de la zona d’habitatges.

2+1 i pont nou a l'entrada sud

La tercera peça (tot i que a nivell de projecte i execució anirà junt amb la variant) és convertir tot el traçat des de Castellgalí fins arribar a l’inici de la variant de Manresa (pujada de la Balconada) en un doble carril en aquest sentit nord. Aquest tram és ara majoritàriament d’un sol carril, tret del que hi ha d’avançament, d’aproximadament un quilòmetre, des de l’alçada del Golf la Roqueta fins a la gasolinera Sant Jordi i accés als Comtals. És aquesta part del projecte que haurà d’incloure el nou viaducte a Sant Pau per oferir una segona plataforma de circulació, ja que el que hi ha ara no permet disposar de l’espai suficient per guanyar aquest tercer carril global.

En aquest cas, la previsió és redactar l’estudi informatiu (de la variant de Castellgalí més l’ampliació del que s’anomena 2+1 fins a Manresa) entre aquest any i el vinent; el projecte constructiu entre el 2024 i el 2025, i licitar les obres per adjudicar-les el 2025. Més enllà, els representants del departament no s’han aventurat a donar un termini d’obres i, per tant, de finalització, que vindrà determinat per aquests estudis.

El conjunt de les tres actuacions abastarà uns 7 quilòmetres (del 20 al 27) i suposarà una inversió global de 50 milions d’euros.

«El Govern de la Generalitat, els Ajuntaments implicats i el Consell Comarcal del Bages hem estat capaços de trobar una solució esperada, i de manera molt àmplia, per a resoldre una situació complexa que feia massa anys que durava», ha remarcat el conseller de Territori, que ha reiterat que aquesta és una actuació que neix «d’un consens generalitzat». En aquest sentit, ha remarcat que aquesta proposta, «que té un escenari de futur, que té pressupost i un consens molt ampli, és respectuosa amb l’entorn i compatible amb l’escenari que vivim de canvi climàtic».

El conseller Fernàndez i Olivares ha posat de relleu que en les actuacions que el Govern ha dut a terme a la C-55 en els últims anys han incidit en la millora de la seguretat viària, «i ara la següent prioritat és la fluïdesa». En aquest sentit, ha argumentat que la proposta presentada, amb un carril doble entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa «respon a les dades, que indiquen la franja horària i on cal actuar» per a reduir congestions. I ha emmarcat aquesta actuació «en una estratègia global des de Solsona a Abrera», per a la qual ha anunciat una inversió total de 130 milions d’euros en l’horitzó 2030.

Segons els tècnics del departament, les dades enregistrades apunten que «es produeixen episodis de congestió que es concentren principalment en el sentit nord de la carretera, entre la incorporació de la C-16 i l’inici de la travessera de Castellgalí, incloent l’accés des de Sant Vicenç de Castellet», i que això passa de manera reiterada en una hora punta que «correspon als matins laborables a partir de les 7:45 i es pot allargar fins a les 9. Els divendres a la tarda també s’observen retencions entre les 5 i les 7 de la tarda». Però que en sentit sud «les retencions són ocasionals i es produeixen a l’entrada de la travessera de Castellgalí». Retencions que es considera que es pal·liaran amb una variant que no obligui a reduir la velocitat a 50 km/h.

Tenint en compte aquests factors, el Departament de Territori considera com a opció tècnica «més adient» la configuració a la C-55 d’un segon carril en sentit nord, continu, des de Sant Vicenç de Castellet fins a Manresa i d’una variant a Castellgalí.