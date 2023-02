Castellbell i el Vilar va congregar aquest divendres desenes de persones en una de les jornades més especials del municipi per la seva singularitat. Es tracta de la posta de sol a través de la popular Roca Forada de Montserrat, fenomen que s’ha batejat amb el nom de Flor de Sol, per al qual enguany s’ha organitzat tot un seguit d’actes complementaris per aquest divendres i aquest dissabte 17 i 18 de febrer, dos dels dies considerats de millor observació des del nucli del Vilar, una talaia que ofereix unes vistes excepcionals de tot el massís de Montserrat.

L’esdeveniment es podrà seguir també aquest dissabte partir de les 5 de la tarda des de la plaça de l’Església de Santa Maria del Vilar, on hi haurà una fira de productes locals, degustació de vi i servei de restauració. El grup Solaris, que ja hi va participar a l’any passat, acompanyarà el moment amb la seva música particular. Amb instruments com els hangs, els didgeridoo, els gongs, les flautes de fusta, o els coms tibetants construiran un místic paisatge sonor per acompanyar el trajecte descendent del sol fins al moment culminant de la posta.