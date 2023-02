Sallent ha acollit avui l’acte central i més multitudinari del que és considera a festa més important de l’any: la rua del carnaval.

Les xifres d’assistència a la festa són sempre molt aproximades, però El Carrilet, que és l’entitat organitzadora, calcula que milers de persones del mateix municipi i d’altres de la comarca han participat en la rua . Així doncs, Sallent s'ha reafirmat en la seva posició líder a la comarca en el calendari carnavalesc.

L’ambient festiu va estar acompanyat en tot moment de música durant el recorregut amb versions animades de tota mena de cançons interpretades per les xarangues que van participar a la rua. Una de les més sonades va ser Carnaval Te Quiero.

El Carrilet és una entitat formada per tretze persones que organitza un carnaval que té set dies de durada. Segons una de les membres de l’entitat, es comença a preparar tot al setembre amb l’objectiu que «tot surti perfecte».

La particularitat del carnaval de Sallent és la seva «anarquia». Les comparses que han portat xaranga tenien un ordre establert, però tothom qui ha volgut s'ha sumat al final de la cua.

La rua ha sortit de la plaça de la Pau a les cinc de la tarda i ha fet un recorregut pels carrers centrals del municipi bagenc que va acabar al punt d’inici. Seguidament, es celebrarà el sopar popular a l’envelat i llavors el concert. En l’edició d’enguany actuarà Smoking Souls, Tropical Galaxia i DJ Natura, que serà l’encarregat de posar fi a la festassa que es va fer a Sallent.

Moltes Dimecres

El món del cinema i els personatges de ficció va ser la major font d’inspiració dels participants de la gran cita carnavalesca del Bages. Sens dubte, la disfressa que més ha triomfat en aquesta edició del carnaval ha estat la de Dimecres Addams, inspirada en la recent adaptació que ha fet Netflix de la tradicional família cinematogràfica d’Estats Units.

També en aquest carnestoltes s’ha repetit aquelles disfresses que no passen mai de moda com les de la caputxeta vermella i el llop o les relacionades amb oficis d’uniforme com els policies bombers o membres de l’exèrcit.