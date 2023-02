L’Ajuntament de Sallent ha habilitat una nova àrea d’aparcament amb capacitat per a més d’un centenar de vehicles i està operatiu des d’aquest dilluns. En concret, s’ha creat en una esplanada al que es coneix com la zona de contramestres, entre el carrer Guillem Agulló i Salvador i el carrer Camp de la Bota i hi podran estacionar fins a 120 cotxes.

Aquesta actuació s’ha realitzat amb la previsió que l’actual aparcament del costat de Fàbrica Vella, que consta de 33 places, desaparegui quan es posi en marxa la construcció de la nova residència per a gent gran. És per això que el consistori ha volgut anticipar-se i ampliar les places d’aparcament a una zona que és molt concorreguda i que encara ho serà més. D’aquesta manera, es considera que també es podrà descongestionar el trànsit que es forma els dies de mercat, evitar que els vehicles estacionin ocupant les voreres i el podrà aprofitar el públic que acudeix a Fàbrica Vella i el trànsit derivat de l’entrada i sortida de la futura residència per a gent gran i centre de dia. L’aparcament té l'entrada al carrer Guillem Agulló i Salvador i la sortida s’efectua pel carrer Camp de la Bota.