El record del confinament i els aprenentatges de la pandèmia han centrat la darrera xerrada de l’Escola de Salut, impulsada per l’Ajuntament de Súria i l’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central, i que continuarà fins al proper mes de juliol amb un ampli programa de xerrades, tallers, caminades i altres activitats. L’acte va servir per destacar l’abast de la resposta solidària com un dels valors que caldria mantenir vius en l’actual etapa post-pandèmica.

La xerrada va anar a càrrec de membres de l’equip sanitari del CAP Goretti Badia i de les regidores de Sanitat, Olga Tena, i de Joventut, Montserrat Albacete, amb la participació d’algunes de les persones assistents. En les intervencions es van recordar les dificultats del confinament, durant el qual va ser necessari donar respostes urgents a un gran trasbals sanitari i social sense disposar de mitjans ni de prou informació, i condicionats per una aturada inèdita de la vida social. Durant la xerrada es va posar de manifest que aquest difícil context va generar por i incertesa, però també «vam aprendre que som solidaris» i tenim capacitat de donar resposta a situacions límit amb el compromís de moltes persones. La covid va mostrar «les fortaleses i les debilitats que tenim com a societat», segons es va remarcar. Al mateix temps, la pandèmia també ha generat noves problemàtiques i ferides que encara persisteixen a nivell personal i col·lectiu. En primer lloc, ha deixat «seqüeles emocionals» que han fet augmentar el nombre de persones que requereixen una atenció especialitzada en aquest àmbit. El sistema sanitari també «ha sortit molt tocat» de la pandèmia, amb grans dificultats per als professionals i sense que s’hagin recuperat els recursos perduts per les retallades anteriors a la covid. Un ampli programa d’activitats La xerrada sobre els aprenentatges de la pandèmia va tenir lloc a les instal·lacions de L’Esplai en el marc del programa de l’Escola de Salut, que continuarà fins al proper mes de juliol amb un ampli programa de xerrades, tallers, caminades i altres activitats. En total, aquesta primera edició de l’Escola de Salut ofereix catorze xerrades, cinc caminades per racons del municipi, dues caminades fora vila amb transport inclòs i una sessió gratuïta d’aquagym. Es tracta del programa d’activitats de salut més ampli que s’ha desenvolupat a la vila en molts anys. L’organització de l’Escola de Salut és a càrrec de l’Ajuntament, a través de les àrees municipals de Sanitat i Esports, i l’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central, amb la participació del Consell Municipal de la Gent Gran, Centre Excursionista, Escola Municipal de Música, Associació de Gent Gran, Pou4 SAS, Fundació La Caixa i Diputació de Barcelona.