Santpedor acollirà aquest diumenge la tradicional festa dels Tres Tombs, que se celebra amb motiu de Sant Antoni. Els carrers del poble tornaran a ser l’escenari de la desfilada de carruatges tradicionals, que reuneix aficionats als cavalls i als carruatges de tota la comarca.

La festa de Sant Antoni, organitzada per l’associació Equiset i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santpedor, començarà a les 9 del matí amb un esmorzar popular a la plaça del Sindicat previ a la concentració de cavalls i carruatges. A 3/4 de 12 hi haurà repic de campanes per part de les campaneres de Santpedor i a 1/4 d’una començarà la cercavila, amenitzada pels Batukad’Or i Tabarreta, i que transcorrerà pel carrer del Vall, la plaça de l’Església, on els participants reben la tradicional benedicció, la plaça de la Font, el carrer Passeig i la Muralla de Manresa. A la tarda Cal Llovet acollirà un concert amb el Duet Andreus.

L’any passat, quan la celebració es va recuperar després del parèntesi de la pandèmia, hi van participar 18 carros de pagès, 12 mules, 5 rucs i tres carruatges. Històricament la festa es fa amb motiu de la diada de sant Antoni Abat, a qui la tradició atorga el patronatge dels animals útils per a les feines del camp. També és el patró dels gremis de traginers; per això, en honor seu, es fan a tot el país els tradicionals Tres Tombs, en què el sant beneeix les cavalleries i presideix les cavalcades com es farà diumenge a Santpedor.