Els carnavals tardans s’imposen al Bages

El Carnaval va acabar oficialment aquest dimecres de cendra amb l’enterrament de la sardina, però bona part dels municipis del Bages i la capital del Moianès opten per celebrar la seva festa aquest cap setmana. Cada cop són més les localitats que han deixat les dates oficials per als grans Carnavals, com els de Sallent i Solsona, i celebren la festa un cop entrada la Quaresma.

Per veterania, el Carnestoltes d’Avinyó és una de les festes tardanes per excel·lència. Els actes, que s’allarguen tres dies, ja arrenquen aquest divendres amb el Carnestoltes Infantil, amb la participació de l’alumnat de l’institut escola Barnola i la Llar d’Infants l’Estel. A la nit, la festa es traslladarà a la sala polivalent amb el pregó i el ball del pijama. El plat fort arribarà dissabte a les 5 de la tarda amb la rua de disfresses, amb inici i final a la plaça Major.

Al vespre, a la sala polivalent, hi haurà sopar popular i ball de disfresses amb l’actuació de Vizuri i PD Xevi Festes. Els actes es tancaran diumenge a la tarda amb l’enterrament de la sardina, que inclourà una rua mortuòria i un espectacle de final de festa a la plaça Major.

Una altra de les festes tardanes amb més tradició és la de Navarcles. L’anomenat Carnavarcles començarà dissabte a les 6 de la tarda al carrer Pau Claris, amb l’inici de la rua que finalitzarà al voltant de les 8 del vespre al pavelló, on la Reina i el Rei del Carnestoltes donaran la benvinguda als assistents i faran l’entrega de premis a les millors disfresses, carrosses i comparses. Posteriorment, hi haurà sopar i festa.

Moià viurà també aquest dissabte el seu particular Carnestoltes amb una rua de disfresses i una festa a l’Espai Cultural Les Faixes. La cercavila començarà a 2/4 de 7 de la tarda al carrer Onze de setembre i recorrerà diferents punts del municipi. Després de la parada obligada per la situació sanitària dels darrers anys es torna a recuperar amb normalitat la Festa de Carnestoltes de després de la rua a l’Espai Cultural Les Faixes, amb l’actuació de Dj Farrist. A l’entrada es preveu la instal·lació d’un punt lila i, com cada any, l’Ajuntament ha impulsat una campanya de civisme que s’ha inspirat en el resultat d’un taller d’expressió i creació de cartellisme que es va fer a l’espai jove La Pólvora.

El Carnestoltes a Sant Fruitós de Bages arriba aquest dissabte amb moltes novetats com la celebració d’una sola cercavila, l’estrena de nou recorregut, la incorporació d’un concurs amb premis en metàl·lic per a les millors disfresses i un sopar popular. La festa unificarà les tradicionals rues familiar i jove per fer-ne una per a tots els públics i incorpora com a novetat un nou recorregut, que començarà a la zona nord del municipi.

El punt d’inici de la festa serà la plaça Salvador Espriu, on a 2/4 de 5 començarà la cercavila animada per la Batukada Shangó, els tabalers Asmodaics i Goliaters i la Txaranga Màgic. Les comparses es dirigiran cap al carrer Sallent per continuar cap al carrer Padró i dirigir-se finalment al pavelló d’esports on hi haurà un espectacle per fer ballar a petits i grans. A partir de 2/4 de 9 del vespre es farà el sopar de carnestoltes al mateix recinte esportiu i, a les 11 de la nit, començarà el concert amb el grup de versions Sixtus i la sessió del Dj Arzzett.

Els carrers de Navàs també s’ompliran aquest dissabte de gresca, música i confeti amb el Carnestoltes Reganser. La cercavila, amb inici i final a la Plaça de l’Ajuntament, estarà amenitzada per les Xarangues Diabòlics Músics i Trastok’ts Street Band. Al finalitzar la rua hi haurà berenar per a tots els assistents i el lliurament de premis de les comparses participants al concurs. Tot seguit, el conjunt d’animació infantil «La Coloraines Band» serà l’encarregada d’animar la festa. De cara a la nit, a la pista Sant Jordi, l’entitat de Navàs La Faràndula ha organitzat el ball de Carnestoltes amb les actuacions musicals de Dj Mark G i el Dj Xume.

Castellbell i el Vilar també ho té tot a punt per celebrar dissabte la seva festa. La rua, que començarà a les 4 de la tarda des de davant de l'escola Jaume Balmes, travessarà el carrer Joaquim Borràs fins a acabar a l'aparcament de les antigues galeries del Borràs. La cercavila estarà presidida pel Rei Carnestoltes, que estarà acompanyat per la companyia Més Tumàcat, les batucades Batrakes i el grup de diables Els Resistents. Un cop finalitzat el corregut es farà el lliurament de premis i la festa final fins a les 10 del vespre.

Un altre dels municipis que celebren la festa tardana és Monistrol de Montserrat, que arrencarà els actes aquest dissabte a les 11 del matí amb un conta contes de Carnestoltes. A les 5 de la tarda, a la Plaça dels Països Catalans, arrencarà la rua cap al carrer del Pla, Pont Gòtic, Passeig de la Canaleta i Plaça de la Font Gran. A continuació, hi haurà concurs de comparses i proclamació de la Reina i el Rei del Carnaval 2023. Tot seguit, a la sala Joan Carles Amat, es farà un berenar infantil i un espectacle familiar a càrrec de Toni Vives. A partir de les 12 de la nit es farà revetlla.

Sant Salvador de Guardiola ja està a punt per a la celebració dissabte de la rua de Carnaval i el concurs de comparses on ja hi ha un centenar de persones inscrites provinents d’entitats, associacions i particulars. La rua començarà a les 5 de la tarda amb la concentració de comparses al Pavelló Municipal. El recorregut s’iniciarà pel carrer de la Moreneta fins al carrer de la Serra de Gallcanta, continuarà pelcarrer Major fins al pàrquing de l’Antic Ajuntament, pujarà pel carrer de dalt fins al Serra d’Or, i acabarà pel carrer Marganell fins a arribar de nou al pavelló. Allà, es portarà a terme el veredicte del concurs de comparses i l’espectacle d’animació La Gran Festa, a càrrec dels Salats.

També s’apunta a la festa tardana Castellgalí. Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça Catalunya, arrencarà la rua del Carnaval amb cercavila pels carrers del municipi. El final de festa serà a les 8 del vespre al Pavelló d’Esports Municipal on, a 2/4 de 10, hi haurà festival de disfresses. Hi haurà servei de bar durant la rua i una zona de food trucks.