L’Oriol i l’Ona, alçats en braços pel conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i per l’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, han estat els encarregats aquesta tarda de fer la descoberta de la placa que deixa constància de la inauguració del nou edifici de l’Escola La Serreta. Un acte amb el que es tancava oficialment un capítol de 16 anys, el del temps que fa que el centre es va posar en marxa en una ubicació provisional amb barracons i que es va perllongar fins al Nadal passat, alhora que obria n’obria un de nou, el de l’etapa amb un flamant equipament.

Laura Vilagrà, que com a exalcaldessa de Santpedor i com a mare va viure de manera molt directa el naixement de La Serreta, el seu creixement i la lluita per tenir el nou edifici, però que aquesta tarda presidia l’acte com a màxima representant de la Generalitat (consellera de la Presidència) destacava que «16 anys són molts i els inicis van ser durs», però que «aquesta és una escola que es va consolidar molt ràpidament». I en aquest sentit en destacava «el seu projecte pedagògic molt potent, que ha fet que fos més important el contingut que el continent». També en subratllava que «és una escola molt lligada al poble, a l’entorn i a la ciutadania». Per a la consellera Vilagrà, es tracta de «generar oportunitats, perquè la gent es quedi a viure-hi, perquè s’hi instal·lin noves famílies».

Per la seva banda, el conseller Gonzàlez-Cambray ha destacat l’esforç conjunt que s’ha fet entre Ajuntament, Govern i comunitat educativa: «Després de molts anys, vam trobar els recursos econòmics per construir aquesta nova escola. Quan s’alineen les persones per donar resposta a una obra tan esperada, ens hem de felicitar i donar les gràcies». En aquest sentit, va aprofitar per exposar que «aquest és un exemple que val veure les coses en perspectiva, que les coses no es fan soles, sinó que calen recursos i temps». L’alcalde santpedorenc va manifestar que aquesta jornada inaugural i festiva culminava «una realitat que ha costat molts anys de sacrificis», i tenia un record i agraïment pels alumnes, mares i pares, professores i mestres «que des del primer dia van creure en el projecte».

L’Escola La Serreta té una línia d’educació infantil i primària, i una matrícula de 218 alumnes entre infantil 3 i 6è de primària. El nou edifici disposa de 2.545 metres quadrats construïts i un pati de 3.852 metres quadrats en diferents nivells, aprofitant la topografia del terreny i on no s’hi ha fet pista esportiva pavimentada, sinó que s’ha respectat el sòl natural. Disposa de tres plantes, a les quals s’hi pot accedir des de diferents carrers, i dos terrats que es poden utilitzar com a aules exteriors: un porxat i l’altre sense sostre. Compta amb cuina, menjador i gimnàs, i acabats en fusta a les zones de pas, per aportar calidesa a l’espai.

Els nens i nenes de La Serreta de Santpedor van estrenar la nova escola a la tornada de les vacances de Nadal. El nou edifici va permetre deixar enrere els barracons on va funcionar el centre educatiu des que es va crear, fa setze anys.

El nou centre s’ha construït en uns terrenys del carrer Prat de la Riba en confluència amb el carrer Pau Casals, molt a prop de les cargoleres que l’Ajuntament de Santpedor va cedir en el seu dia a la Generalitat.

L’espai dedicat a educació infantil disposa de tres aules, serveis, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem, mentre que a primària hi ha 10 aules (les dels 6 cursos i les de desdoblament, reforç, una d’específica i una d’informàtica), a banda de cuina, magatzem, lavabos i les zones comunes (amb un espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari). Les noves instal·lacions també disposen d’una àrea d’administració, consergeria i per a l’AFA.

El setembre passat l’Ajuntament ja va enllestir les obres d’urbanització que hi havia pendents a la perllongació del carrer Pau Casals, just a tocar del nou centre i que facilitaran la mobilitat.

Amb l’estrena del nou centre s'ha fet realitat una obra reivindicada des de feia anys per la comunitat educativa. Tot i que l’escola es va crear el 2007, el projecte del nou centre no es va començar a gestar fins al cap de deu anys. El departament d'Educació es va comprometre llavors a valorar les necessitats que es reclamaven des de la comunitat educativa i es va tirar endavant amb la proposta, que es va començar a materialitzar amb la redacció del projecte.

Els treballs de construcció de la nova escola La Serreta als terrenys cedits per l’Ajuntament de Santpedor entre els carrers Prat de la Riba i Pau Casals van començar a final del 2020 amb un termini d’execució màxim de 3 anys. Finalment, però, els treballs van quedar enllestits a final d’any i la nova escola ja estat una realitat amb l’inici d'any.