El Carnestoltes d’Avinyó va viure ahir la jornada central de la festa amb una rua de disfresses concorreguda com en les grans ocasions. Prop d’una trentena de comparses es van fer seus els carrers i places del municipi bagenc durant les més de dues hores que va durar el recorregut. Els actes, que van arrencar divendres amb el Carnestoltes Infantil, es tanquen aquesta tarda amb l’enterrament de la sardina.

Després que fa dos anys s’hagués de suspendre i el passat es traslladés al mes d’abril, ahir la festa avinyonenca va tornar fidel a les dates que l’han convertit en un dels carnavals tardans més veterans de la comarca. Hi havia ganes de festa i es va notar amb l’elevada participació a la rua de disfresses, que va arrencar passades les cinc de la tarda i que va recórrer durant més de dues hores els carrers de la població.

La festa va comptar amb prop d’una trentena de comparses, entre les quals va destacar un nombrós grup de plantes carnívores i libèl·lules, jugadors de futbol americà, vespes asiàtiques, escarabats piloters i balladors de swing. El grup «Avinyó Star» va portar al poble el glamur dels Oscars de Hollywood i no hi van faltar altres referències al setè art com la pel·lícula Avatar. L’actualitat local també es va fer un lloc a la festa amb els grups «Desconnecta» i «Fibracut», que parodiaven els sabotatges a la fibra òptica que el municipi ha patit aquest darrer any.

La rua va acabar a la plaça Major amb la desfilada de totes les comparses que participen al concurs de disfresses, que va premiar «Les Barbies i el Ken» com a millor comparsa i «Els barrufets» es van endur el guardó destinat a les carrosses. Tot seguit, la festa va fer una petita aturada i, posteriorment, es va traslladar a la sala polivalent, on es va fer el sopar popular i el ball de disfresses amb Vizuri i PD Xevi Festes. Els actes del Carnestoltes d’Avinyó havien començat ja divendres amb el Carnestoltes Infantil, a la tarda, i el pregó i l’espectacle Tu sí que moles, al vespre. Els tres dies de festa es tancaran aquesta tarda amb l’enterrament de la sardina, que comptarà amb una rua mortuòria i un espectacle, que acabarà amb la cremada del rei Carnestoltes.