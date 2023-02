La Diputació de Barcelona ha iniciat els tràmits per a la contractació de les obres del projecte constructiu i de millora de la seguretat viària del camí de Santpedor a Castellnou de Bages (BG-050) en el tram que va des de la urbanització del Serrat fins al Nucli històric.

Aquesta intervenció, que compta amb un pressupost de 808.547 euros, inclou diverses actuacions destinades a millorar la seguretat vial intervenint sobre els paviments, cunetes, sistemes de contenció, marques vials, abalisament i senyalització vertical.

El camí de Santpedor a Castellnou de Bages és una calçada d’amplada variable amb un únic carril per sentit de circulació. Transcorre per zones urbanes (Urbanització Serrat de Castellnou i nucli urbà de Castellnou de Bages) i rurals i exerceix d’interconnexió entre el nucli urbà del Serrat de Castellnou i el del Nucli històric, donant accés a la Figuerola, a alguns habitatges aïllats i instal·lacions ramaderes. L’objecte és la definició i valoració de les mesures a implantar per garantir unes condicions de seguretat vials òptimes dins l’encaix del traçat en planta actual del camí de Santpedor a Castellnou de Bages (BG-050). La longitud d’aquesta carretera son 5,071 km i les obres està previst que s’iniciïn passat l’estiu.

D’altra banda, segons l’Ajuntament de Castellnou serà l’any vinent quan es realitzarà l’obra més esperada, la transformació de camí en carretera de l’accés a Castellnou (1,6 km), el que va des de Santpedor fins al Serrat. L’actuació consistirà en l’eixamplament de la plataforma, el ferm (renovació capa de trànsit, rehabilitació estructural), les obres de fàbrica, la senyalització i les mesures d’impacte ambiental, entre d’altres. Un cop convertida en carretera aquesta passarà a ser de titularitat de la Diputació de Barcelona.