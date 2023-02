El Pont de Vilomara va acollir dissabte un acte històric de reconeixement als equips de govern, tots del PSC, que ha tingut el municipi, entre els anys 1979 i 2019. Durant l’acte, que va comptar amb la presència del Primer Secretari dels socialistes, Salvador Illa, també es va presentar l’actual alcalde del Pont, Enric Campàs, com a cap de llista del partit a les eleccions municipals del maig.

El Centre Cívic del Pont es va omplir en l’homenatge a tots el regidors i regidores que han format part del consistori en els 40 anys des de la recuperació de la democràcia. El reconeixement va fer una especial incidència en els 3 alcaldes anteriors a l’actual: Cecilio Rodríguez Carmona, Evaristo de la Torre i Cecilio Rodríguez Martin.

Posteriorment, la tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Bea Moreno, va fer una glosa de l’actual alcalde i candidat a revalidar el càrrec, Enric Campàs, i va enumerar les grans fites d’aquest mandat, «trasbalsat per una insòlita i dura pandèmia, i un catastròfic incendi, l’estiu passat». Dos esdeveniments que, va assegurar, «no van desmuntar l’acció del govern municipal, sinó que el van fer especialment complicat i delicat».

Per la seva banda, Enric Campàs, va repassar els quatre anys de mandat, exposant les principals mesures per la lluita contra la pandèmia i els efectes de l’incendi del passat estiu i va afirmar que ara cal reprendre projectes i actuacions congelades. Al seu torn, el cap de l’oposició al Parlament i Primer Secretari del PSC, Salvador Illa, va exposar els principals reptes del país i com d’important és la feina des dels ajuntaments. Va exposar també que el gran repte del 28 de maig passa per consolidar i ampliar la presència del PSC, en el màxim de municipis possibles, per així facilitar l’entrada del partit al Govern de la Generalitat.