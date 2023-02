Amb un carnestoltes infantil i el junior, reunits enguany en una sola rua i celebració, i amb un nou recorregut, Sant Fruitós de Bages va tenir una de les participacions més nombroses a la festa carnavalera, amb centenars de persones, la majoria de grups familiars. El Carnestoltes santfruitosenc arribava enguany amb moltes novetats amb l’objectiu de fer una festa més participada. La celebració d’una sola cercavila, l’estrena de nou recorregut, la incorporació de premis en metàl·lic per a les millors disfresses i un sopar eren les principals novetats d’enguany.

El que es va fer va ser unificar les tradicionals rua familiar i rua jove per fer-ne una per a tots els públics. Aquesta cercavila també incorporava com a novetat un nou recorregut, que començava a la zona nord del municipi, per tal de dotar també aquest punt del poble de propostes d’oci i cultura.

En concret, va arrencar de la plaça Salvador Espriu, on es va fer la concentració, per iniciar la cercavila acompanyats pel ritme de la Batukada Shangó, els tabalers Asmodaics i Goliaters i la Txaranga Màgic, amb un itinerari que els va dur fins al pavelló.

Una altra novetat destacada d’aquest renovat Carnestoltes era l’impuls del concurs de disfresses. Aquesta proposta, dotada amb premis en metàl·lic, es feia com a revulsiu per tal que els grups guanyadors puguin invertir aquests diners a fer, any rere any, millors propostes i comptar amb un carnestoltes més participat, lluït i de major qualitat.

Al vespre es va fer un sopar popular de carnestoltes al mateix recinte esportiu, completat amb concert.