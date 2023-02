El santpedorenc Ismael Merinas Díez, de 43 anys, ha estat escollit per l’assemblea d’En Comú Podem de Santpedor cap de llista per a les properes eleccions municipals. Merinas, que a les eleccions del 2019 era el número 4 de la candidatura assegura que «Santpedor necessita una transformació en clau social i ambiental, amb especial atenció a la mobilitat sostenible i a uns serveis a la ciutadania públics i de qualitat».

Merinas ha posat en relleu la bona feina que Jesús Puig i Xavier León han fet en el present mandat com a portaveus del Grup Municipal. «Hem sigut constructius a l’hora de donar suport a les mesures per afrontar la pandèmia de la covid-19, però també crítics amb unes polítiques de mobilitat que no han prioritzat el transport públic o la pacificació dels entorns escolars». Merinas s’ha referit expressament a la manca de resposta a la proposta del «Bus a Peu», que ja està implantat a municipis com Navarcles, El Pont de Vilomara o Sant Vicenç de Castellet i que en el debat electoral del 2019 va rebre l’opinió favorable de tots els partits que van concórrer als comicis de fa 4 anys.

«Santpedor és un poble amb bona qualitat de vida però que no té un Nucli Antic on els vianants i els ciclistes s’hi sentin a gust i no hagin de patir per si un cotxe o furgoneta els faci apartar-se fins la façana d’una casa o als infants de poder jugar a la Plaça Gran sense tenir por que els atropellin», ha declarat.

El candidat és Instal·lador Industrial de professió, casat i pare d’un fill. Properament es farà la presentació de la candidatura dels Comuns de Santpedor i es realitzarà un acte de reconeixement a la trajectòria de Jesús Puig, que tancarà la llista, i Manel Prados, en la lluita pels drets dels treballadors i treballadores de la comarca.