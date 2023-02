L’Ajuntament de Balsareny ha rebut el Mapa de Patrimoni Cultural del municipi realitzat per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona. L'inventari, que reuneix 384 elements del patrimoni cultural i natural del terme, és una eina essencial per a la seva protecció i conservació.

Entre els elements inventariats el 90,3% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 4,9% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 1% correspon al patrimoni documental (fons documentals i d’imatges), un 2,3% de patrimoni immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i el 1,3% de patrimoni natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars).

El Mapa compta amb alguns elements destacables com són les diferents esglésies del terme: Santa Maria de Balsareny o Sant Ramon de Sobirana de Ferrans, el Castell de Balsareny i el Fortí del Maurici, les diverses masies i cases del terme, moltes d’origen medieval, les fàbriques de finals del segle XIX com la Colònia Soldevila, altres elements com la Sèquia de Manresa i elements d’interès etnològic com la Festa dels Traginers i el patrimoni que porta associat.

L’estudi és fruit del corresponent conveni signat entre l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i el consistori, i ha estat realitzat amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament que han aportat els seus coneixements a través de la seva recerca.

Garantir la protecció del patrimoni cultural local

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona realitza des de fa més de 21 anys els Mapes de Patrimoni Cultural dels municipis de la província de Barcelona que ho sol·liciten. Actualment hi ha 212 municipis de la demarcació on ja s’ha elaborat aquesta memòria i n’hi ha una vintena més en diferents processos de realització. El document té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d’un municipi i la seva valoració, permetent així que l’Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva protecció i conservació, així com planificar la seva rendibilització social.

Tota la informació de cada municipi es pot consultar a la plataforma digital dels Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona a patrimonicultural.diba.cat on es reuneixen més de quaranta mil elements inventariats, accessibles per diversos paràmetres de cerca i amb una presentació visual i amb cartografia georeferenciada.