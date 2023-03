El Partit Popular presentarà llista a Sant Joan de Vilatorrada a les eleccions municipals del proper mes de maig amb un candidat que s’estrenarà. Es tracta d’Anastasio Fernández, que relleva com a alcaldable Josep Lluís Javaloyes, que hai liderat la llista en les tres últimes eleccions (2011, 2015 i 2019) i que ara estarà al capdavant de la candidatura de Manresa.

El nou candidat santjoanenc, Anastasio Fernández, va néixer a Serón (Almeria), però a l’edat d’un any ja va venir amb la seva família de Serón (Almeria) a Sant Joan. És tècnic en control numèric de professió i s’autodefineix com a «polític de vocació».

És el president de la junta local del PP a Sant Joan des de l'octubre del 2022. Anastasio Fernández ha posat en relleu que vol treballar pel municipi santjoanenc, perquè, entre altres motius, considera que cada dia que passa està més degradat: «Surto pels carrers i la gent em trasllada la seva preocupació per la deixadesa i la brutícia. Per la percepció d’inseguretat i preocupació per les okupacions il·legals i conflictives».

Anastasio Fernández afirma que té un gran equip que està acabant de transformar en una llista «per donar respostes i solucionar els problemes del ciutadà de Sant Joan».