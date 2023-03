L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch (Esquerra Republicana), optarà a la reelecció en les properes municipals del mes de maig. Qui en el seu moment va ser l'alcalde més jove, per edat, de la comarca, esdevindrà un dels més veterans en el càrrec si aconsegueix la continuïtat després del pas per les urnes.

Serà la quarta vegada que Estruch encapçali la llista d'Esquerra de Cardona en unes municipals. El 2011, amb 25 anys, va liderar la candidatura que va aconseguir la primera alcaldia del grup republicà en el període democràtic. En aquelles eleccions, Esquerra va treure 6 regidors, que van augmentar a 7 (majoria absoluta) en les municipals del 2015, representació que va mantenir després de les del 2019.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, al llarg d'aquests anys també ha tingut responsabilitats polítiques més enllà de l'alcaldia de Cardona. De fet, actualment és diputat al Parlament de Catalunya i durant el mandat anterior va presidir el Consell d'Alcaldesses i Alcaldes del Bages.

Estruch, que ha estat escollit per l’assemblea local d’ERC Cardona, ha afirmat estar «convençut que els propers anys seran decisius pel futur de la vila» i que «amb tota la responsabilitat i honradesa» es torna a posar a la disposició dels cardonins i cardonines per continuar sent alcalde «defensant Cardona arreu».

Estruch sosté que la legislatura 2019-2023 ha estat «complicada» i marcada especialment per la gestió d’una crisi sanitària i econòmica «que ens han dut a prioritzar la resolució de les problemàtiques sorgides per l’emergència». Malgrat tot, assegura, «hem avançat en molts projectes de gran impacte per Cardona com el nou Polígon Industrial La Cort II, que l’any que ve ja serà una realitat, o noves propostes de transformació urbana i especialment d’habitatge que ens caldrà consolidar en els propers anys». El candidat Ferran Estruch posa en relleu que «cal tirar endavant tota la feina que està en marxa i que ara no ens podem aturar».

L’alcaldable ha avançat que la candidatura republicana a Cardona comptarà amb un equip que «combini l’experiència amb la renovació i persones plenament compromeses amb el municipi i amb la dedicació que requereix», per tal «d’encarar i encarrilar el futur d’uns anys que seran decisius i claus per la transformació socioeconòmica i l’obertura de grans oportunitats per la vila».