Sant Joan de Vilatorrada inaugurarà aquest diumenge al migdia el carrer Agustí Soler i Fosas, en homenatge a qui va ser alcalde del municipi durant la II República, i que va ser afusellat al Camp de la Bota el 8 de novembre de 1939. L’acte, que s’havia de fer diumenge passat però es va suspendre pel mal temps, es farà en el mateix carrer Agustí Soler i Fosas amb la presència dels familiars de l’exalcalde del municipi. Hi haurà una actuació musical per part d’Aret Cabra Giralt i Carlota Cabra Giralt. El vial que es rebatejarà és el que actualment porta per nom carrer Orient, on l’exalcalde va viure.

Agustí Soler i Fosas va ser alcalde del municipi entre 1936 i 1938. Va ser detingut el 20 de juny de 1939, acusat de ser membre del Comitè de Milícies Antifeixistes durant els primers mesos de guerra, en els quals es van produir unes 9 morts a la localitat. Soler, pagès d’ofici, va ser executat amb 39 anys, sent pare de tres filles. L’alcalde de santjoanenc, Jordi Solernou, ha destacat que amb l’acte de diumenge «des de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada volem retre homenatge a qui un dia va ser el nostre alcalde i als familiars per la seva pèrdua».