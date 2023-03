Una vintena de professionals del sector del turisme de reunions, incentius, congressos i d’esdeveniments han participat en dues jornades de visites sobre el terreny per conèixer l’oferta del Bages en aquest àmbit. L’acció, organitzada per Bages Turisme amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha tingut com a objectiu mostrar els establiments que es dediquen a aquesta activitat, l’entorn que ofereix la comarca i posar en contacte els professionals del sector amb els diferents proveïdors del Bages.

La primera jornada de visites ha estat dedicada a la zona del Bages est, visitant l’hotel i restaurant Mas de la Sala, el celler Abadal, Món Sant Benet, la sala Seven Seven i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. La segona jornada, dedicada a les masies rurals del Bages, ha permès conèixer les propostes de Cal Segudet a Castellnou de Bages, Sellarés Rural a Sallent, Les Quingles a Artés i el Celler Entrebosc a Castellfollit del Boix, equipaments que disposen de sales que permeten acollir esdeveniments de més de 100 persones. Les propostes han tingut una bona rebuda, especialment la de masies rurals, principalment per part d’agències organitzadores d’esdeveniments que es focalitzen en esdeveniments rurals, verds i accessibles per a tothom. En aquest àmbit, el Bages destaca pel seu entorn natural, rural i amb espais singulars que el diferencien d’altres destinacions de turisme de reunions. A més, de les 9 empreses que han mostrat la seva oferta als visitants, 5 disposen del segell Biosphere Sustainable Lifestyle, que distingeix el seu compromís amb la sostenibilitat. Els participants, representants de 16 empreses especialitzades diferents, han fet una valoració molt positiva de l’oferta del Bages i han manifestat que la comarca té un producte de molta qualitat i competitiu, que encaixa amb el que estan buscant. Bages Turisme del Consell Comarcal del Bages és l’ens de gestió, promoció i planificació turística del Bages que aglutina els 30 municipis de la comarca i també agents privats del sector turístic. Aquest ens treballa per posicionar el Bages com a destinació turística sostenible i de qualitat. Amb aquesta premissa, es pretén que el turisme a la comarca esdevingui una activitat econòmica que generi riquesa i alhora benestar als ciutadans i contribueixi al desenvolupament de la comarca sempre amb respecte amb el medi ambient, el patrimoni cultural i la societat.