El Govern ha presentat aquest dijous a la tarda als alcaldes del Lluçanès la seva proposta per a la creació de la nova comarca. La idea és crear un òrgan de govern "transitori" que tindrà forma de mancomunitat de municipis amb la idea que la nova comarca comenci a funcionar a partir del 2027. D'aquesta manera, ha explicat el secretari d'Administracions Locals, David Rodríguez, es dona un marge de quatre anys als municipis on va guanyar el 'no' perquè decideixin què volen fer. El primer pas serà portar al Parlament el projecte de llei de creació del Lluçanès on s'establirà tot aquest calendari. L'objectiu del Govern és que aquesta llei es pugui votar abans de les municipals del mes de maig. Els alcaldes han rebut amb satisfacció la proposta.

La proposta del Govern per desencallar la comarca del Lluçanès ha generat consens en la reunió mantinguda aquest dijous a la tarda a les instal·lacions del Consorci del Lluçanès. Fa tres setmanes el secretari d'Administracions Locals, David Rodríguez, va recollir les opinions dels alcaldes dels 13 municipis que haurien de formar part de la nova comarca per veure quina seria la millor fórmula i aquest dijous els ha presentat una proposta en ferm. En declaracions a la sortida de la reunió, Rodríguez ha explicat que s'ha intentat "satisfer el màxim de sensibilitats possibles" i s'ha elaborat una proposta que compleixi dos requisits. D'una banda, "donar resposta a la consulta del 2015 i fer-ho d'una manera que faciliti la comoditat del conjunt d'alcaldes" i, de l'altra, "que la transició permeti gestionar bé el canvi de comarca".

D'aquesta manera, la proposta del Govern és crear una mancomunitat de municipis que, durant els propers quatre anys, serviria per fer la "transició" cap a la nova comarca. "Si haguéssim constituït la comarca de manera immediata tampoc hagués pogut funcionar perquè no hi hauria cap estructura per tirar-la endavant", ha exposat Rodríguez. La dilatació del procés també ha de servir perquè els municipis on va guanyar el 'no' tinguin més temps per decidir si volen sumar-se al Lluçanès o bé mantenir-se a la comarca actual. Rodríguez ha dit que cada municipi serà lliure per decidir què vol fer i ha augurat que Santa Maria de Merlès segurament ja quedarà fora des d'un bon principi perquè ja ha traslladat al Govern l'acord de ple en què demana no formar part del Lluçanès.

Ara, ha dit Rodríguez, es portarà al Parlament una proposició de llei -prèvia aprovació per part del Govern- perquè es pugui crear la comarca del Lluçanès. Aquesta proposició ja inclourà tot el calendari d'actuacions i també la creació d'aquest òrgan transitori que funcionaria fins al 2027. La voluntat del Govern és que aquesta proposició de llei es pugui aprovar abans de les eleccions municipals del mes de maig i, per tant, que la mancomunitat es pugui crear abans de finalitzar el 2023.

El president del Consorci del Lluçanès i alcalde d'Oristà, Marc Sucarrats, ha valorat positivament la proposta del Govern i creu que ha recollit les opinions dels alcaldes. "És un tema complex, però creiem que ha plasmat el que vam demanar que és no crear una comarca en dos dies i no fer un 'copiar i enganxar' de la llei", ha exposat. En aquest sentit, ha celebrat que es doni aquest marge de quatre anys per "intentar fer les coses bé" i, sobretot, "per adaptar-les a la realitat del territori". Creu que, amb la proposta actual, "es podran sumar municipis on el resultat va ser negatiu".