Navàs tornarà a retre homenatge a la tradició vitivinícola del municipi, amb una programació que s’allargarà durant una setmana. Aquesta celebració, que arriba ja a l’onzena edició, arrencarà el 7 de març a les 8 del vespre al Centre Enoturístic del Pla de Bages amb un tast de vins a càrrec de Josep Pelegrín, millor sommelier de Catalunya 2014 i 2015, d’Espanya 2016 i autor del llibre «Els vins del Pla de Bages».

El següent acte serà el més consolidat d’aquesta celebració, com és del sopar maridatge, que tindrà lloc el dijous 9 de març al Teatre de Palà de Torroella. Es maridaran sis vins elaborats al municipi de Navàs amb sis plats confeccionats per Les Alzines. Conduirà l’acte l’enòleg Joan Soler, president de la DO Pla de Bages.

Per acabar, el dia 12 de març tindrà lloc l’11a Mostra de Vins al Pla de les Alzines de Castelladral, juntament amb la tradicional arrossada d’aquest nucli, que arriba a la 38a edició. La diada començarà de bon matí amb la caminada popular, seguida de la fira artesana i agroalimentària i la mostra de vins del municipi de Navàs. A continuació, hi haurà ball folk amb la Diatònica i, per acabar, l’arrossada popular.

La reserva de tiquets per al tast de vins i el maridatge de Palà es pot fer a través del portal entrades.navas.cat