Qui va ser cap de llista de Junts per Sallent, Cabrianes i Cornet el 2019, David Saldoni, ha anunciat que no es tornarà a presentar com a candidat a les municipals del proper mes de maig. Amb aquest anunci, Saldoni tanca una etapa de 24 anys al consistori, on va començar l’any 1999 com a regidor del municipi, sota el mandat de Jordi Moltó, i posteriorment va ser alcalde entre els anys 2011 i 2019. No es coneix encara qui el rellevarà, i Junts per Sallent reuneix la seva assemblea el proper dilluns per tal de poder escollir la persona que encapçalarà el nou projecte per les eleccions municipals del 28 de maig.

Saldoni acabarà el mandat com a regidor a l’Ajuntament de Sallent, i amb aquest anunci també ha volgut posar en valor el seu pas per l’ajuntament. «Vaig començar aquesta aventura ara fa més de 20 anys i m’ha portat moltes il·lusions, alegries i també molts reptes pel municipi, que hem anat completant i n’hem vist la seva transformació», ha destacat Saldoni. Ha volgut agrair a totes aquelles persones que l’han acompanyat durant aquests anys el seu treball, «sense els regidors, els treballadors i totes les persones de les entitats i sallentins i sallentines que s’han bolcat en Sallent, tot el què s’ha fet no hagués estat possible, i ser l’alcalde del meu municipi, ha estat la millor experiència de la meva vida». Saldoni actualment també és Diputat al Parlament de Catalunya i diu que «la meva voluntat és poder seguir servint Sallent i el municipi des del Parlament de Catalunya, fent equip amb les persones que encapçalaran la nova candidatura al municipi, i que farem un gran equip des de les diverses institucions per afrontar els reptes que té Sallent».