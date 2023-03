El biòleg Marc Illa (Santpedor, 1995) passa temporades a Suècia, on investiga a Falsterbo Bird Observatory, i és una de les veus de referència en matèria de la migració dels ocells. El que també és anellador expert de l’Institut Català d’Ornitologia posa de manifest que l’anellament ha permès fer un salt en la investigació dels desplaçaments i les relacions amb el medi dels ocells.

Com afavoreix l’anellament d’ocells a la seva investigació?

L’anellament d’ocells ens permet fer un seguiment individualitzat de cada espècie i obtenir una sèrie de dades, com el temps que viuen o on van quan migren, que d’una altra forma seria impossible de saber. Es tracta d’un mètode que ens permet conèixer informació molt valuosa per impulsar accions que ens ajudin a protegir-los.

L’anella identificadora pot causar algun dany a les aus?

Els ocells no es veuran afectats per l’anellament mentre aquest estigui supervisat per anelladors experts, tenint en compte que es tracta d’una activitat regulada. Per als ocells, l’anella és com dur un rellotge o una polsera, ja que actuen amb naturalitat i continuen viatjant milers de quilòmetres, proporcionant-nos una gran quantitat d’informació. També és important remarcar que existeixen diferents tipus d’anelles, en funció de la grandària dels ocells.

Quines són les recuperacions més sorprenents que recorda?

Recentment, en vaig viure una de curiosa d’un ocell migrador que va arribar a final d’aquest mes a l’aiguamoll de la Bòbila i només feia dos dies que havia partit de València. El fet de poder fer aquest seguiment tan immediat ens va permetre obtenir dades sobre el temps que va tardar en el seu viatge i la condició física en la qual es trobava.