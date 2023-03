L’allau de donacions que ha rebut la campanya de l’entitat Horizon for Syrians, organitzada des d’Artés, per recollir material per als damnificats del terratrèmol de l’Orient Mitjà iniciarà aquest dimarts el viatge cap a la seva destinació. Els voluntaris han carregat aquest dilluns al matí dos contenidors amb un total de 577 caixes d’ajuda humanitària, que es preveu que surti demà del port de Barcelona i que arribi el proper dia 17 al port sirià de Latakia per, posteriorment, traslladar-se cap a la ciutat d’Alep.

L’entitat Horizon for Syrians presidida per l’artesenc d’origen sirià, Joan Babeli, que ha perdut onze familiars en la tragèdia, va fer una crida per recollir roba d’abric, calçat, mantes, sacs de dormir, tendes de campanya, aliments en conserva, medicaments i material sanitari per als afectats del terratrèmol que ha tingut una resposta massiva. L’antic escorxador d’Artés, on en les darreres setmanes s’ha centralitzat la recepció dels donatius, s’ha omplert de material que no ha parat d’arribar des de diferents punts de Catalunya per mitjà de particulars, empreses i col·lectius.

La setmana passada els voluntaris van treballar per acabar de classificar tot el material que aquest matí han carregat en dos grans contenidors que s’han traslladat cap al port de Barcelona per iniciar demà el seu viatge cap a Síria. El coordinador de la campanya, Ramon Creus, que es traslladarà també la setmana vinent fins allà per fer un seguiment de l’entrega del material, ja destacat el gran nombre de voluntaris que s’han implicat en la iniciativa, molts dels quals són refugiats sirians.

Tot i que la campanya de recollida de material ja s’ha tancat, els donatius econòmics es poden continuar fent a través del compte d’Horizon for Syrians: ES52 3025 0014 0314 0008 9690.