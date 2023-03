En el marc de les accions de salut comunitària de l’atenció primària, l’Àrea Bàsica de Salut Barri Antic de la Fundació Althaia i l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola han organitzat un cicle de nou xerrades-tallers en aquest municipi que té com a eix central el binomi salut i gent gran. L’objectiu és ajudar la ciutadania en la promoció de la salut i la prevenció de malalties millorant els seus coneixements i les seves habilitats d’autocura, a més de fomentar els vincles i les relacions socials. L’alimentació, el benestar emocional, l’estimulació cognitiva i la seguretat són algunes de les temàtiques que es tractaran en el decurs del cicle, que està obert a tothom i que s’allargarà fins al juny.

El cicle s’ha posat en marxa amb una primera xerrada-taller sota el títol «Alimentació saludable i mites», a càrrec de M. José Nieto i Montse Monell, infermeres, i d’Alba Ribalta, nutricionista. En el decurs de la sessió van parlar de la importància d’alimentar-se bé per envellir amb salut i van donar consells per seguir una dieta equilibrada, completa i adaptada a la persona.

Entre els mesos de març i juny es portaran a terme les vuit sessions restants que, igual que la primera, tindran lloc a la Masia del Calvet de Sant Salvador de Guardiola.

Les temàtiques que s’abordaran en les properes sessions són benestar emocional (14 de març); consells per comprar i fer el menú de la setmana (29 de març); autoestima (11 d’abril); soledat i dol (25 d’abril); recursos socials en l’àmbit de la salut (9 de maig); taller de memòria (30 de maig); consells bàsics de seguretat a càrrec dels Mossos d’Esquadra (6 de juny) i estimulació cognitiva (20 de juny).

La salut comunitària és un model d’intervenció que es porta a terme des de l’atenció primària per tal que la comunitat i els professionals que hi treballen sumin esforços i, d’aquesta manera, millori la salut i el benestar de la comunitat i es redueixin les desigualtats socials. Facilitar les eines necessàries per prevenir problemes de salut i afavorir l’adaptació a l’entorn, així com aconseguir un alt grau d’informació i d’educació sanitària en la ciutadania, són algunes de les principals prioritats.