Rosario Moreno Gómez, més coneguda per Chari Moreno, serà la candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sallent a les eleccions municipals del proper mes de maig. Una llista que tornarà a concórrer als comicis d’aquest municipi, després que a les del 2019 no hi presentés candidatura.

Moreno és nascuda a Sallent, l’any 1970. Porta 20 anys treballant en una empresa del municipi, amb 16 anys en el comitè d’empresa, 14 dels quals com a delegada sindical de CCOO. Compagina aquesta feina amb la del Sindicat, on tant ajuda en la celebració de les eleccions sindicals com en elaborar plans d’igualtat o en assessorament general.

S’autodefineix com a bona coneixedora del municipi, tant en el vessant associatiu com en l’empresarial i laboral, per la qual cosa ha fet ara aquest pas de ser candidata a les municipals «per continuar la tasca de millora i transformació d’un poble actiu i amb gran futur». És mare d’un noi, porter del CF Estació

El PSC ha explicat que en els propers dies es donaran a conèixer la resta de components de la candidatura sallentina.Un dels grans objectius del PSC a la comarca del Bages és recuperar presència a la majoria de municipis, i molt especialment en els més importants, «per habitants i per haver-hi estat present, durant molts anys». Aquest, és el cas de Sallent. A les eleccions de 2011, amb 2 regidors, i el 2015, amb 1, van ser clau per formar govern. També en anteriors mandats havien tingut representació, cosa que no fou possible en aquest darrer que ara finalitza.