El Santuari de la Mare de Déu de Joncadella, a Sant Joan de Vilatorrada, ha fet un pas més en el procés de rehabilitació en el qual es troba immers i que va tenir un punt culminant amb la recuperació de les campanes ara fa un any. Els darrers treballs que s’han dut a terme al temple han culminat amb la restauració de l’altar de la Mare de Déu del Roser, que es va inaugurar aquest diumenge amb la benedicció i la descoberta d’una placa commemorativa.

L’altar de la Mare de Déu del Roser del santuari de Joncadella i la capella on està situat ja llueixen restaurats. La seva remodelació forma part dels darrers treballs de rehabilitació que promou l’associació d’Amics de Joncadella i durant la qual també s’ha pintat la capella del Sant Crist i l’accés al santuari per la porta del migdia. La restauració de l’altar, que ha sigut sufragat per Jordi Martínez Rotllan, es va beneir aquest diumenge durant la celebració eucarística, que va presidir el bisbe de Vic, Romà Casanova, acompanyat per mossèn Manel López, capellà custodi del Santuari.

La celebració va comptar també amb la presència del batlle de Sant Martí de Torroella, Pere Bartumeus, i una representació de les Germanes Dominiques de l’Anunciata que, el 10 de setembre del 2021, van fer entrega al santuari de Joncadella de la imatge de la Mare de Déu del Roser que presideix l’altar que s’acaba de restaurar. També hi van assistir els membres de junta dels Amics de Joncadella i nombrosos fidels que van omplir el temple per a la celebració, que va tenir l’atuació dels cantaires del santuari.

L’any passat el Amics de Joncadella van culminar la recuperació de les quatre campanes que li van permetre tornar al temple la veu que s’havia silenciat per la guerra civil, una fita que s’havia proposat aconseguir de cara a la celebració del 75è aniversari de l’entronització de l’actual imatge de la Mare de Déu de Joncadella, el 2024, i que va poder completar molt abans de l’efemèride. També va finalitzar la fase d’obres de rehabilitació que es va centrar a arranjar l’esquerda de la façana de ponent. Ara, amb la restauració de l’altar del Roser enllestida, els Amics de Joncadella ja treballen en l’organització del popular Aplec que se celebra el dilluns de Pasqua.