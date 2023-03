El Bages, una comarca pionera en dispensar productes menstruals de forma gratuïta

El Bages ha esdevingut una comarca pionera en dispensar productes menstruals de forma gratuïta. Mesos abans de l'aprovació del pla d'equitat menstrual, que ha rebut llum verda aquest dimarts i que preveu posar a la disposició de totes les catalanes productes menstruals reutilitzables, diversos municipis de la comarca com Balsareny o Sant Vicenç ja havien impulsat iniciatives similars.

L'Ajuntament de Balsareny, per exemple, va començar a oferir productes d'higiene femenina gratuïts a les seves treballadores. Aquest va ser un dels primers consistoris bagencs que va incorporar un dispensador de compreses i tampons. Van fer-ho de la mà de la marca navassenca GU Planet, una botiga online de productes d’higiene femenina elaborats amb materials naturals com el cotó que recentment ha creat un dispensador per entorns laborals sota el nom Menstrual Point. El consistori també va situar un altre dispensador a l’edifici de la llar d’infants i va explicar a Regió7 que tenia previsió d'estendre els punts menstruals en altres edificis municipals.

Per un altre costat, a Sant Vicenç de Castellet ja fa mesos que proven el model d'entrega gratuïta de productes d'higiene femenina. Concretament, el mes de novembre l'institut Castellet va convertir-se en el primer centre de secundària de Catalunya a incorporar un punt menstrual.

L'objectiu del centre amb la iniciativa era "combatre la pobresa menstrual" i, en conseqüència, lluitar contra l’absentisme escolar i assegurar la igualtat d’oportunitats. Aquesta iniciativa va fer que el centre rebés un diploma que l'acreditava com un centre «menstrualment responsable» de la mà de Menstrual Point, un moviment social creat per tal que totes les dones en el seu lloc de treball o estudi tinguin accés a productes menstruals saludables i sostenibles.